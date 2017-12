Kuberneri aeda sobivat monumenti ei leitud

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Kolmapäeval avalikustas Google17 statistikaülevaate "Year in Search“, kus on välja toodud ka 2017. aastal Eestis enim populaarsust kogunud otsingud. Värskest ülevaatest selgub, et otsingusõnadest ja fraasidest trükkisid eestlased sel aastal Google'i otsinguportaali enim fraasi "ID kaardi sertifikaatide uuendamine".

Esimese koha vääriliseks hindas žürii võistlustöö märgusõnaga „Samblik“, teise koha vääriliseks töö märgusõnaga „Magasivili“ ja kolmanda koha pälvis töö märgusõnaga „Tsõõr“. Žürii määras esimese koha auhinnaks 10 000 eurot, teise koha auhind on 6000 eurot ja kolmanda koha auhind on 4000 eurot.

Žüriis riigikogu kantseleid esindanud majandusosakonna juhataja Argo Koppel selgitas, et esialgu ei ole kavas korraldada uut monumendi konkurssi. „Eesti 100. sünnipäeva puhul saab Kuberneri aed uue ilme,“ ütles Koppel. „Aia projektis on koht monumendile olemas ja praegu kaunistame selle sinna sobiva ajutise kujunduselemendiga.“

Žürii esimehe, kunstiajaloolase Mart Kalmu sõnul oli žürii hinnangul probleem, et kunstiliselt huvitavamad lahendused ei tajunud hästi ajaloolist keskkonda ning asukohta hästi sobituvates töödes ei olnud värskeid ideid, kuidas omariiklust väljendada. „Vapilõvid, Eesti kaart ja Eesti lipp on üleekspluateeritud kujundid, samas kui võistlustööde kirjeldused olid oluliselt lubavamad,“ ütles Kalm.

