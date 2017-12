Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et fraktsioon on häiritud sellest, et sai Hanno Pevkuri otsusest teada meedia vahendusel. Ligi sõnul on aga toetus Kaja Kallasele olemas.

"Ma arvan küll, et on. Seni kuni ei ole sellist programmilist või isikulist konflikti, mis võivad alati lähemal suhtlemisel tekkida sest ega Kaja ei ole ju asja juures olnud, et siis seni ma küll ei näe, et oleks vastuseisu," ütles Ligi.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teatas kolmapäeval, et ei kavatse enam uuesti erakonna juhiks kandideerida ja toetab sellele kohale praegust aseesimeest Kaja Kallast.

Kaja Kallas ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et vajab otsustamiseks aega. Kallase sõnul peab ta kindel olema erakonnakaaslaste toetuses.