Kaja Kallase võimalik saamine muudab Reformierakonna sobivamaks koalitsioonipartneiks Keskerakonnale tõdeb sotsiaaldemokraat Rainer Vakra. Muudatused võivad tulla aga pärast Riigikogu valimisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Edgar Savisaare aegne vastandumine mustad ja valged, venemeelsed, eestimeelsed - see enam ei tööta. Ja nüüd on vaja ka Reformierakonnal, kes kogu hingest soovib olla võimul juba juhti, kes oleks võimeline Keskerakonnaga koostööd tegema," sõnas Vakra.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on aga seisukohal, et esimehe vahetusest on olulisemad Reformierakonna programmilised seisukohad.

"Lisaks sellisele ülikonna vahetusele peaksid nad värskendama ka oma programmi ja oma ideid. Sel juhul saab rääkida, et Reformierakond saab jälle valitsusse. Täna ma neil seda võimalust veel ei näe," ütles Karilaid.

Marko Pomerants IRList on samuti seisukohal, et praegust koalitsiooni Reformierakonna esimehe vahetus ei kõiguta.

"Ma siin suurt muudatust ei näe. Kui me vaatame kolme viimast esimehe vahetust, mis Reformierakonnas on toimunud siis tuleb neid mõista. Kui käib kodusõda, siis see on alati teiste rõõmuks ja endal sellest kasu lõigata ei ole võimalik," hindas Pomerants.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik arvab, et ennekõike on Reformierakonna sooviks pääseda tagasi võimu juurde.

"Erakond, kes on riigipartei, kes on harjunud olema kogu aeg võimu juures ja on harjunud selle kaudu tootma endale ustavaid isikuid on täna sellest juba aastakene eemal olnud ja sellised agooninised tõmblused käivad," lausus Talvik.

EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme hinnagul annab esimehe vahetus Reformierakonnale poliitikas igas mõttes paremad võimalused, kuid koalitsiooni see ei kõiguta, sest Reformierakonna soov näib olevat jääda valimisteni opositsiooni.

"Nii nagu Jüri Ratase valitsusega on olnud algusest peale see, et ta püsib selle tõttu, et keegi ei ole välja mõelnud, millega teda asendada. ja see loogika ei ole praegu muutunud," sõnas Helme.