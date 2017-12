Reformierakonna liige Meelis Atonen ütles, et erakorralised juhivalimised on eelmiste valimistulemustega tekkinud leppimatuse tagajärg.

Atonen tõdes "Ringvaatele" antud intervjuus, et erakonna esimehe Hanno Pevkuri avaldus, et tema enam esimeheks ei kandideeri ja toetab sellel kohal Kaja Kallast, tuli üllatusena.

Samas sellest, et probleemid on õhus, sai Atonen enda sõnul aru siis, kui Pevkur parteijuhiks valiti.

"Me ju teame, et tema juhiks valimisel tema vastaskandidaadi poolt oli suurem osa partei juhtkonnast ja fraktsioonist ja eks neile tuli see tulemus šokina ja tundub, et osa inimestest ei suutnud leppida. Eks see kõik, mis juhtus, on selle leppimatuse tulemus," rääkis ta.

Miks Pevkur ootamatu avalduse tegi, on Atoneni sõnul keeruline öelda, kuid ilmselt muutus jätkamine võimatuks.

"Ju mitmed asjad said kokku. Kui olen lugenud tema selgitusi ja jälginud protsesse, ju ikkagi see sobimatus või koostöövõime mitteleidmine fraktsioonis ja teatud juhatuse liikmetega ületas igasuguse piiri ja tegi asja lõpuks võimatuks," arutles Atonen ja tõi näiteks Laine Randjärve väljaütlemise, et erakonna esimees pole suutnud teda motiveerida.

"See on otsitud kriitika ja mulle tundus, et see asi ühel hetkel pahasti lõpeb," lisas Atonen.

Need, kes ei suutnud Pevkuriga kui erakonna juhiga leppida, on Atoneni hinnangul vastaskandidaadi Kristen Michali toetajad.

"Kui Kristen Michal kandideeris juhiks, siis tal oli ju väga võimas nimekiri toetajatest. Eks sealt nimekirjast tuleb otsida, kellele ei meeldinud see erakonna liikmete tehtud avaldus valida juhiks Pevkur. Eks sealt hakkas see pihta," rääkis ta.

"Võib-olla ka Hanno Pevkur - ma ei tea, selleks peab olema asja sees olnud, aga mina olen olnud eemal - ei olnud võimeline kõiki kaasama. Aga kui inimene paneb end passiivsesse rolli ja ei tahagi olla kaasatud, siis on väga raske ka kaasata. Mulle tundub, et Pevkur sai lõpuks aru, et valimised lähenevad," lisas ta.

Seda, et Pevkur oleks Kaja Kallase n-ö tanki pannud, öeldes tema nime avalikult välja, Atonen ei arva. Tema sõnul on Kallasest seoses uue esimehega räägitud varemgi.

"Arvan, et nähes, et ta ise ei suuda olla ühendav jõud, pakkus Pevkur välja inimese, kes suudaks olla ühendav jõud, kes võiks erakonna viia 2019 märtsis valimistele," ütles ta.

Seda, kas Kaja Kallas suudab erakonda ühtseks muuta, on Atoneni sõnul samuti keeruline öelda.

"Tundub, et need inimesed, kes selja taga pingpongi harrastavad, peavad nüüd mõtlema, kas on rahul, et Kaja Kallas võiks saada juhiks või kas uus juht, kes valitakse, on üldse see, kes neile meeldib. Solvumist ja mittekoostöötegemist on lihtne etendada, palju keerulisem on suruda alla enda mingit tungi ja ego ja olla meeskonnas ja seal, kus sind vajatakse," rääkis ta.