Norra lülitas FM-levi raadiovõrgu välja

Viimasena läksid kolmapäeva hommikul digitaalsele audiolevile üle Põhja-Norra piirkonnad ja Teravmäed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üleminek algas aasta alguses ja ametivõimude sõnul on digiraadio parema helikvaliteediga, sellel on rohkem kanaleid ning see on kordades odavam kui FM-levi.

Üleminek digiraadiole puudutab ainult üleriigilisi jaamu, kohalikud raadiojaamad töötavad edasi FM-võrgus.