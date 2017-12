Eesti küberkaitsekoostöö võiks olla kasulik NATO ja Euroopa Liidu ühisprojektina, ütles Tallinnas viibinud NATO sõjalise komitee esimees kindral Petr Pavel. Kaitseväe juhataja, kindral Riho Terrase sõnul on Eesti murekoht see, et ei jätku piisavalt küberkaitse- või IT-spetsialiste.

Küberväejuhatus peab olema valmis ja toimima järgmise aasta augustist. NATO küberkaitse oivakeskuses Tallinnas osaleb ka praegu riike, mis ei kuulu NATO-sse, seega võiks see olla näide Euroopa Liidu ja NATO koostööst kaitse vallas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eestil on küberkaitse traditsioon. Nüüd kavatsete luua küberväejuhatust, mis võiks pakkuda tervet paletti võimekusi alates kaitsest kuni aktiivmeetmeteni. Sellest on kasu nii Euroopa Liidule kui ka NATO-le," ütles kindral Pavel.

Terras tõdes, et küberväejuhatuse mehitamisega on probleeme. Terras ütles, et IT-spetsialistide hulgast pole kerge leida neid, kes tahaks astuda tegevteenistusse.

Ta avaldas lootust, et juba toimuv ajateenijate kaasamine küberväejuhatusse parandab olukorda.

"Eestis ei ole piisavalt IT-haridusega inimesi ja kui on, siis neid värvatakse igale poole mujale. Seetõttu ka küberajateenistuse projekt, mida me juba paar aastat oleme vedanud, on kindlasti üks võimalus tekitada noortes huvi ka riigi ja sõjaväe vastu," selgitas Terras.

Kindral Pavel kohtus kolmapäeval Tallinnas kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ja kaitseminister Jüri Luigega. Neljapäeval kohtub ta president Kersti Kaljulaidi ning riigikogu ja riigikaitse komisjoni esindajatega.

NATO sõjalise komitee esimees külastab visiidi käigus ka Tallinnas asuvat NATO küberkaitse kompetentsi keskust ning kaitseväe Tapa linnakut, et tutvuda 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupiga. Samuti annab kindral Pavel Tartus loengu Balti kaitsekolledži õppuritele.

Kindral Petr Pavel on NATO sõjalise komitee esimees 26. juunist 2015. Aastatel 2012-2015 teenis ta Tšehhi kaitseväe peastaabi ülemana.

NATO sõjaline komitee koosneb liikmesriikide kaitsevägede juhatajatest. Komitee annab Põhja-Atlandi nõukogule otsustamiseks vajalikku sõjalist nõu ning viib nõukogu otsused sõjalisel tasandil ellu.