Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles "Aktuaalse kaamera" stuudios, et ka tema oleks jätkuvalt tugev kandidaat erakonna esimehe kohale, aga kuna erakond ei hinga praegu ühes rütmis, siis on Kaja Kallas see, kes suudab parteid taas ühendada.

Saatejuht Monika Tamla küsis Pevkurilt, kas ta sai reedel juhatuse koosolekul aru, et tal pole piisavat toetust erakonna esimehena jätkamaks ja sellest oligi tingitud otsus enam esimeheks mitte kandideerida.

"Sellest meil kindlasti juhatuse koosolekul juttu ei olnud. Ma arvan, et ma oleksin jätkuvalt väga tugev kandidaat Reformierakonna esimehe kohale," vastas Pevkur.

Ta põhjendas oma mittekandideerimist sellega, et siis saab erakond minna riigikogu valimistele ilma mineviku taakadeta.

"Ma pidasin õigeks ja riigimehelikuks seda käiku, et anda see võimalus erakonnal minna valimistele ilma igasuguste taakadeta. Ma olen näinud lihtsalt seda, et erakond täna ei hinga päris ühes rütmis. Ma näen seda, et muutust on vaja teha ja minu jaoks on eelkõige Eesti huvid, siis erakonna huvid, siis isiklikud huvid," sõnas Pevkur.

Hanno Pevkur ütles, et ta ei oleks teinud Kallasele ettepanekut esimeheks kandideerida, kui ta ei oleks veendunud, et Kallas suudab erakonda ühendada. "Muidu ma ei oleks talle seda ettepanekut teinud," ütles Pevkur.