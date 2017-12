Pettai: kuna Siim Kallas päästis arutelu valla, tuleb sellega kohe tegeleda

Pettai ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Reformierakonnas paistavad praegu segased ajad. Vastus peitub aga erakonna enda sees.

"Kui algses reportaažis küsis Kaja Kallas, et kust tuleb see surve, et nii kiiresti vahetada välja erakonna esimees, siis tegelikult vastus oli ühes teises ERR-i loos, kus oli intervjuu Siim Kallasega, kes ise käis välja vajaduse teha seda, tõsi küll alles suvel. Aga seda tuleb nii mõista, et nii pea kui üks inimene ütleb, et vahetame esimehe suvel, siis ta sisuliselt räägib sellest, et on kuus kuud surnud aega ja ükski erakond ei saa endale seda lubada. Nii et loomulikult, isa väljaütlemine käivitas kohe erakonnas suure diskussiooni, mis on nüüd jõudnud tütre juurde. Näis kuidas see lõpeb," arutles politoloog.

Ta märkis, et igal juhul pidi Reformierakond hakkama sellega tegelema, sest 2019. aasta jaanuaris toimuma pidanud korraliste valimisteni ei oleks saanud partei oodata, kuna siis oleks jäänud riigikogu valimisteni liiga lühike aeg.

"Järelikult see tuli ettepoole tuua, küsimus oli lihtsalt, millal. Mulle tundub, et Siim Kallase väljaütlemine ongi päästnud valla selle diskussiooni üsna varakult ja kui see juba valla on päästetud, siis tegelikult tuleb sellega ka kohe tegeleda, sest teisiti on Hanno Pevkuril ikkagi õigus, et ta ei saa jääda kuus kuud virelema, kui küsimus on juba uue esimehe valimises," rääkis Pettai.

Reformierakonna ja Keskerakonna toetus valijate hulgas on üsna tasavägine. Pettai sõnul Reformierakond näeb seda ning saab aru, et Keskerakond on muutunud täiesti uueks erakonnaks. Mitte ainult uue esimehe pärast, vaid ka sellepärast, et partei on nüüd valitsuses ning riik polegi põhja läinud nagu Reformierakond aastaid kuulutas.

"Kõik ei ole ideaalselt läinud, aga igatahes n-ö vana stamp on nüüd möödas ja vaja on uusi ideid välja mõelda ja sellepärast nad tegelevad esimehe küsimusega, et see oleks paigas ja saaks uusi ideid tekitada, et minna valimistele vastu. Vastasel juhul võib juhtuda, et Keskerakond võtab stampvalijad ja võib-olla mõned eesikeelsed valijad tagasi ja ongi seal 35 protsendi juures ja see oleks juba täiesti uus poliitiline maastik Eestis," selgitas Pettai.