Maksuamet püüab Lätist alkoholi toovaid edasimüüjaid kaameratega

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann selgitas, et piiriületuskohtadele paigaldatud numbrituvastuskaamerad fikseerivad juhud, kus sõidukiga käiakse korrapäraselt tihti Lätis ning viibitakse seal lühikest aega ehk umbes pool tundi, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kasutades ära ka muud teavet, mida maksu- ja tolliamet kogub, tehakse vajadusel sõidukitele pistelisi kontrolle, et ebaseaduslikult suures koguses alkoholi üle piiri toovad inimesed kinni püüda. Selliste isikute arv on viimasel aastal järjest kasvanud.

Reitmanni sõnul pole nii-öelda alkoholituristide püüdmine aga üldse mitte kaamerate põhieesmärk.

"Eesmärk pole tegelikult üldsegi mitte Lätist alkoholi toomine või inimeste tuvastamine, kes Lätis või kuskil mujal käib. Tegelikult on numbrituvastused mitte ainult Eestis, vaid kuni Poolani välja ning me tegelikult tegeleme üldse suurema riskiga, mis puudutab narkootikume, salakütust ja salakaubavedu," ütles Reitmann.

Ta toonitas, et käitutakse riskianalüüsipõhiselt ning kaamerate eesmärk pole kindlasti õiguskuulekate tavakodanike tegevuse piiramine ega jälgimine. Oma tarbeks alkoholi ja muu kauba ostmine on täiesti lubatud ja okei.

Probleemiks on pigem Läti odava alkoholi edasimüüjate võrgustikud, mis on Reimanni sõnul küll tekkinud, kuid mitte sellisel määral, nagu aasta tagasi kardeti.

"See ongi see teravik, et need võrgustikud ei tekiks, kuna see on keelatud tegevus ja nendega me ka igapäevaselt toimetame. See, mis me aasta aega tagasi kartsime, sellisel määral need kindlasti realiseerunud ei ole. Loomulikult need on seal, meie ülesanne suunata nende tegevus kas lõpetamisele või siis et nad tegutseksid kas ametlikult või läbi aktsiiside," sõnas Reitmann.

Juhud, kus odav Läti alkohol on jõudnud välja tavakaubandusse on Reitmanni sõnul senimaani olnud üksikud.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep nentis, et kuigi kaamerate näol on tegu privaatsusriivega, kuid see on õigustatud ning täiesti seaduspärane.

Tema sõnul on maksuametil õigus siis teha sellist andmeanalüütikat, maksuluuret ehk nagu see seadus nimetab, riskianalüüse selleks, et võimalikke rikkumisi avastada.

Põhimõtteliselt selline automatiseeritud andmetöötlus, kus auto numbrite järgi tuvastatakse mingisuguseid käitumismustreid ja tehakse selle põhjal oletusi, see läheb sellise klausi alla küll.

Peep ütles, et kuna seadus on aga küllaltki umbmäärane ja võimaldaks ka rohkemat, siis on maksu- ja tolliamet nende kõrgendatud kontrolli all. Siiamaani on tema sõnul maksu- ja tolliameti tegevuspõhimõtted olnud aga äbipaistvad ning kaebused nende tegevuse suhtes puuduvad.