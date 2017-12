Välisasjade minister Chrystia Freeland teatas, et "Kanada lisab Ukraina automaatrelvade riikide kontrollnimekirja (AFCCL)". Freeland on ema kaudu Ukraina taustaga.

See samm "võimaldab Kanada firmadel ja üksikisikutel taotleda luba teatud keelatud tulirelvade, relvade ja vahendite ekspordiks Ukrainasse", ütles valitsus ametlikus väljaandes.

Ukraina valitsusväed ja Kremli toetatud võitlejad on alates 2014. aasta aprillist pidanud Donbassis lahinguid.

Kiiev ja lääneriigid süüdistavad Venemaad mässuliste sõjalises toetamises, mida Moskva aga eitab.

Valitsus rõhutas, et "iga loataotlust hinnatakse eraldi, tagamaks, et see on kooskõlas Kanada rahvusvaheliste kohustuste ning välis- ja kaitsepoliitika prioriteetidega".

Freelandi sõnul peegeldab otsus kahe riigi tihedaid sidemeid. Ta rõhutas, et Kanada ja kanadalased jätkavad ukraina rahva ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse toetamist.

Kanada oli esimene riik, mis tunnustas 1991. aastal Ukraina iseseisvust. Kanadas elab rohkem kui 1,3 miljonit Ukraina taustaga inimest, see diasporaa on saabunud mitme järjestikuse lainega rohkem kui 125 aasta jooksul.

Lisaks Ukrainale on veel 40 riiki, kuhu Kanada lubab automaatrelvi eksportida.