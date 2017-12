Põhja päästekeskust asub juhtima Marko Rüü

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Kolmapäeval avalikustas Google17 statistikaülevaate "Year in Search“, kus on välja toodud ka 2017. aastal Eestis enim populaarsust kogunud otsingud. Värskest ülevaatest selgub, et otsingusõnadest ja fraasidest trükkisid eestlased sel aastal Google'i otsinguportaali enim fraasi "ID kaardi sertifikaatide uuendamine".

On 1898. aasta. Noormees, vallaline ja mitte kuigi rikas, äsja lõpetanud Riia Vaimuliku Seminari, seisab Kullamaa kooli ees, mis kahe aasta eest uksed avas. Virumaa taluniku peres sündinud poisile on see õigeusu maakool võimalus nii mitmegi teise hulgast.

"Marko Rüü on ohutusjärelevalve osakonna juhina uuendanud ohutusvaldkonda tunduvalt. Enam kui 20 aastat kogemust päästeametis annab Marko Rüüle hea pagasi juhtimaks päästeameti suurima elanike arvuga regiooni Päästekeskust ning näen, et keskuse juhina saab ta anda oma ideedele ja tegevustele laiema mastaabi," märkis Tammearu.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on tal hea meel, et ka Põhja päästekeskuse uus juht tuleb ameti seest.

