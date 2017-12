Nõudmise esitanud agentuuride hulgas on näiteks AFP Prantsusmaalt, DPA Saksamaalt ja TT Rootsist, vahendasid AFP ja Yle.

"Facebookist on saanud maailma suurim meediaväljund," kirjutavad uudisteagentuurid ajalehes Le Monde avaldatud ühises arvamusartiklis. "Facebookil või Google'il ei ole samas uudistetoimetust... kummalgi ei ole ajakirjanikke, kes riskivad oma eludega Süürias, või bürood Zimbabwes uurimas Mugabe ametist lahkumist või toimetajaid, kes kontrollivad sündmuskohal viibivatelt reporteritelt saadetud informatsiooni."

"Tasuta informatsioon pidi justkui olema interneti suur võit, kuid see on vaid müüt," nendivad uudisteagentuurid. "Lõppude lõpuks maksab avalikkuse informeerimine palju raha."

Uudisteagentuurid rõhutavad, et uudised on perekonna ja sõprade järel tähtsuselt teine põhjus, miks inimesed Facebookiga liituvad, ja tuletavad meelde, et näiteks Facebook kolmekordistas eelmisel aastal oma kasumit 10 miljardi USA dollarini.

Seega koorivad tehnoloogiahiiud teiste töö pealt suuri kasumeid reklaami müües. Samal ajal aga uudiseid tootvate firmade reklaamimüük pidevalt langeb - Prantsusmaal eelmisel aastal näiteks üheksa protsenti.

"Aastad on mööda läinud, midagi pole tehtud ning vaba ja usaldusväärne uudistevahendamine on ohus, sest meedia pole lihtsalt enam võimeline selle töö eest maksma," märgivad uudisteagentuurid ja toonitavad, et selline olukord on sisuliselt ohuks kogu demokraatia toimimisele.

Uudisteagentuuride katsed Prantsusmaal, Saksamaal või Hispaanias sundida tehnoloogiahiidusid uudiste eest maksma pole eriti viljakad olnud ning need firmad on vaid sümboolseid summasid maksnud. Seega soovivad uudisteagentuurid, et Euroopa Liit asjaga tegeleks ning tagaks uudiseid tootvatele ettevõtetele nende autoriõiguste kaitse.

Euroopa Parlamendis on mõned saadikud seoses direktiivi eelnõuga väljendanud muret, et selle rakendamine piiraks kasutajate vaba ligipääsu uudistele.

Uudisteagentuurid aga kinnitavad oma ühisavalduses, et sellist ohtu ei ole. "Internetikasutajaid keegi ei puutu... Lihtsalt need, kes saavad praegu reklaamimüügilt ebaproportsionaalselt suurt tulu peavad sellest märkimisväärset osa jagama nendega, kes tegelikult toodab seda informatsiooni, mille pealt raha teenitakse."

Avaldusele on alla kirjutanud AFP, DPA, Britain's Press Association, EFE, Ansa, TT, Belga, APA ja ANP.