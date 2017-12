Lepik ütles intervjuus ETV saatele "Terevisioon", tema jaoks on kõige põnevam asi krüptoraha Bitcoini puhul selle all peituv plokiahela tehnoloogia. "See on tõeline innovatsioon, mis on fantastiline ja geniaalne. Ja sinna tuumiku peale tekivadki krüptorahad."

Bitcoini praegust hinda peab Lepik liiga kõrgeks ja ta ise seda krüptoraha ei oma. "Aga kui inimesed usuvad, et Bitcoin on see, milles ka seitsme aasta pärast arveldatakse, siis tänane hind on õigustatud."

Siiski on ta veendunud, et plokiahel ja krüptoraha on tulnud selleks, et jääda. "Bitcoin ei ole täiuslik ja tõenäoliselt tekib mõne aasta jooksul midagi, mis on rohkem läbi mõeldud. Tekivad uued alternatiivid ja Bitcoini hind on poole aasta pärast madalam," prognoosis ta.

Bitcoini praeguse kõrge väärtuse kohta on Lepikul ka oma spekulatsioon. Ta selgitas, et traditsioonilise raha puhul on nii, et kui ühe valuuta väärtus tõuseb, siis teise oma alati langeb.

Lepiku sõnul tasub mõelda, et kas mitte traditsioonilise raha väärtus praegu ei kuku ja äkki Bitcoini hind ei tõusegi, vaid meie tänane raha kaotab väärtust.

"Globaalses finantssüsteemis toimub aastaid keskpankade rahatrükk ehk traditsioonilise raha hävitamine. Ühes punktis juhtub see, tegelikult ongi juba juhtumas, et inimesed kaotavad usalduse traditsioonilise raha vastu. Sest raha ei tohi hävitada nii, nagu keskpangad seda teevad," lausus ta.

"Bitcoini hinnatõus on näide sellest, et noorem generatsioon ei usalda seda traditsioonilist süsteemi enam," lisas Lepik.

Mis on plokiahel?

Plokiahel (Blockchain) on kryptoraha.ee selgitusel hajutatud andmebaas, mille andmete uuendamine toimub läbi matemaatilise konsensuse saavutamise algoritmi.

Andmebaasi koopiat hoitakse korraga väga paljudes arvutites üle maailma krüpteeritult nii, et andmetest saavad tegelikult aru ainult algsed andmete omanikud ja loojad.

Andmete ja andmebaasi uuendamine toimib spetsiifiliste, matemaatiliselt tagatud reeglite abil, kus igasugune uus info peab olema mitte sisuliselt, kuid matemaatiliselt aktsepteeritud kõigi osapoolte poolt.