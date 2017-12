Riiklik lepitaja Meelis Virkebau tõdes pärast neljapäeval toimunud kohtumist kahe osapoolega, et käärid soovitu ja pakutu vahel olid väga erinevad, mistõttu ei olnud võimalik kompromissi välja töötada.

"Kuna osapooled ei olnud valmis kompromissideks ja jäid oma eelmiste seisukohtade juurde, ei näe ma mõtet lepitust jätkata," ütles Virkebau ERR-ile.

Kuigi riikliku lepitaja veetud lepitusprotsess on sellega lõppenud, võivad läbirääkimised jätkuda edaspidi ilma tema osaluseta.

"Lepitusprotsessi lõppemine tähendab ka seda, et alates reedest võib tööandja mõelda töösulu peale ja töövõtjad streigi peale, järgides seadusi," selgitas Virkebau.

Tööandja HKScan juhataja Anne Mere põhjendas kompromissile mittejõudmist sellega, et kui 25 tapamaja töötajale oleks praegu palganõudes vastu tuldud, oleks see paigast löönud kogu ettevõtte palgasüsteemi.

Seetõttu soovib tööandja üle vaadata kogu ettevõtte palgad ning pole välistatud, et 1. aprillist tõusevad palgad ka teistel töötajatel.

"Esimeses kvartalis valmib kogu ettevõtte palgasüsteemi uuendus, mis käsitleb ametikohtade positsioone palgahierarhias. Vaatame, kas need on ajakohased ning vaatame üle palgakomponendid. Praegu oleks ennatlik hakata ühe väikese osakonna palgatemaatikat käsitlema," rääkis Mere.

"Järgmise aasta teisest kvartalist tõuseb meie kogu ettevõtte palgafond 5 protsenti. Kuidas see jaotub täpselt ametite lõikes, selgub pärast palgasüsteemi uuendamist," lisas ta.

Streik on õhus

Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi ütles, et nüüd on töötajatel käed vabad. "Otsuse, mida ja millal me teeme, arutame kollektiiviga eelnevalt läbi."

"On võimalik, et tuleb streik. Aga millal ja kas ta üldse tuleb, saab öelda veidi hiljem," lisas ta.

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et järgmise nädala alguses istutakse töötajatega maha. "Variante on mitmeid. Kõige ärevam variant on streik. Mine tea, kõik võib muutuda, äkki kutsub tööandja meid enda juurde."