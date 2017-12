Kurz: Austria valitsuskõnelused on lõpusirgel

Austria Rahvapartei (ÖVP) juht ja senine välisminister Sebastian Kurz teatas neljapäeval, et koalitsioonikõnelused Austria Vabadusparteiga (FPÖ) on lõpusirgel ning koalitsioonileppe sõlmimine võib toimuda juba järgmisel nädalal.

"Ma saan teatada, et ma olen väga optimistlik, et me saavutame oma eesmärgi ja jõuame enne jõulupühi koalitsioonikõnelustega lõpule," selgitas Reutersi teatel Kurz neljapäeval ajakirjanikele pärast kohtumist presidendiga.

Rahvapartei võitis 15. oktoobri parlamendivalimised, kogudes 31,5 protsenti häältest. Sotsiaaldemokraadid said 26,9 ja Vabaduspartei 26 protsenti.

Austriat on alates 2007. aastast valitsenud sotsiaaldemokraatide (SPÖ) ja Rahvapartei nn suur koalitsioon.

Rahvapartei ja Vabaduspartei rõhutasid valimiskampaania ajal mõlemad vajadust kontrollida karmimalt sisserännet, kiirendada eitava vastuse saanud asüülitaotlejate väljasaatmist ning karmistada meetmeid radikaalse islami vastu. Väidetavalt on kahel parteil üsna sarnased seisukohad ka maksukärbete osas.

Kurz on varem öelnud, et uue koalitsiooni "põhitingimus" on "selgelt Euroopa-meelne hoiak", sest Austria saab olla tugev vaid siis, kui ta ei ole lihtsalt Euroopa Liidu liige, vaid aitab aktiivselt blokki tugevdada. Paremäärmusluses süüdistatud FPÖ on olnud aga EL-i suhtes demonstratiivselt kriitiline.

Igal juhul otsustas president Alexander Van der Bellenilt valitsuse moodustamise ülesande saanud 31-aastane Kurz kutsuda oktoobri lõpus koalitsioonikõnelustele just FPÖ. Kui koalitsioonilepe sõlmitakse, saaks Kurzist nii Euroopa kui ka maailma noorim valitsusjuht.

Samuti pääseks Vabaduspartei üle pika aja taas valitsusse. 1999. aasta valimistel sai tollal Jörg Haideri juhitud FPÖ esikoha ja see tõi kaasa üleeuroopalise skandaali, mis siiski mõne aja pärast vaibus. Aastatel 2000-2005 oli Vabaduspartei Rahvapartei poolt juhitud valitsuses ning protestiparteist valitsusparteiks muutumine tõi nii erakonna poliitikute kui ka valijate seas kaasa palju tülisid ja lõhestumisi.