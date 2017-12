"Me reformime Rootsi pensionisüsteemi, et tõsta pensione ning suurendada nii tänaste kui tulevaste pensionäride turvalisust," ütlesid sotsiaalminister Annika Strandhäll ja finantsturgude minister Per Bolund avalduses.

"Kuna me elame kauem, tuleb meil ka kauem töötada, et pensionid jätkuvalt kasvaks. See kokkulepe on tähtis samm pikema tööelu ja seeläbi kõrgema pensioni ja heaoluriigi suuremate ressursside poole," ütlesid nelja paremtsentristliku opositsioonipartei esindajad samas avalduses.

Pensioniea tõus leiab aset järk-järgult ja peaks jõudma lõpule 2026. aastal.

Praegu kehtiv süsteem lubab rootslasel 61-aastaselt pensionile jääda, kuid rahalistel kaalutlustel töötavad paljud kauem. Ametliku statistika põhjal on keskmine pensioniiga 64,5 aastat.

Reformi tulemusena lubatakse rootslastel tulevikus töötada 69. eluaastani, praegu on selleks piiriks 67 aastat.