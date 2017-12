Toomas Sildami kolumn: Pevkuri nädal ja Reformierakonna restart

Möödunud nädala kolmapäeval andis Viimsi vallavanem, Reformierakonna auesimees Siim Kallas pika intervjuu ERR-i portaalile, kes oli seda pikalt küsinud. Ta tunnistas, et osa erakonnast pole rahul oma juhtkonnaga ning pidas õigeks, et toimuksid esimehe ja juhatuse uued valimised, kus otsustatakse, kas jätkab senine esimees Hanno Pevkur või valitakse uus juht. „Me ei saa minna valimistele, kus osa erakonnast on rahulolematu meie juhtgrupiga. Kui räägime tõsiselt valimiste võitmisest, siis peavad kõik olema ühtne meeskond. Selle [ühtsuse] tekkimise eeldus on uutelt valimistelt saadud legitiimsus,“ ütles Kallas.

See oli valus diagnoos Reformierakonna sisetülidele ja partei juhtidele. Tüli seal jäi vinduma möödunud aasta lõpust ja selle algusest, kui üldkogu valis esimeheks Hanno Pevkuri, kes võitis häältega 1048:635 partei tagatoa üht vapinägu Kristen Michalit. Vastastikused solvumised jätsid Pevkuri meeskonnata. Kui alguses oli too pusklemine Reformierakonna vaikne siseasi, siis mida aeg edasi, seda avalikumaks see sai ning parlamendivalimiste eelsel aastal hakkab juba kõigutama suurima opositsioonipartei poliitilist konkurentsivõimet.

Siim Kallas intervjuu tõi pinged välja

Esimene katkend Kallase intervjuust ilmus ERR-i portaalis möödunud neljapäeval, pealkirjaks "Siim Kallas: Reformierakond peab tegema uued juhivalimised“. Uudises oli ka Kallase tsitaat: „... mitte keegi ei peaks kartma Reformierakonnas vabu valimisi. Samamoodi, vabadel valimistel, valiti selle aasta jaanuaris erakonna esimeheks ka Hanno Pevkur."



Siim Kallas jättis aga vastamata küsimusele, kas tema annaks nõu – kui seda küsitakse – kandideerida erakonna uueks esimeheks oma tütrele, Euroopa Parlamendi saadikule Kaja Kallasele.



Jaanuaris kaheks aastaks Reformierakonna esimeheks valitud Pevkur ei jäänud vastust võlgu. „Meil on täna juhatusel kehtiv mandaat ja see on päris tugev, ka mulle erakonna liikmete poolt antud mandaat on tugev ja selline väikese inimeste grupi poolt teadlikult ja kogu aeg mingisuguse intriigi punumine ei ole kindlasti see, mida erakonna liikmed üle Eesti tunnevad,“ ütles ta samal päeval ERR-ile.



Möödunud reedel, Reformierakonna juhatuse tavapärasel koosolekul, mis koguneb rutiinselt kord kahe nädala jooksul, oli Kallase intervjuu teema number üks.



Mõned olid jahmunud, miks Reformierakonna auesimees Kallas ütles ERR-ile, et täna võidaks parlamendivalimised Keskerakond, sest nad on head poliitilise töö mõttes või, et Jüri Ratas on peaministrina inimlikult hästi hakkama saanud või, et poliitiliselt oli õige Keskerakonna väljumine isolatsioonist. „Kuidas saab Kallas kiita Keskerakonda?“ kõlasid enne ja pärast reformierakondlaste nõudlikud hääled.



Aga Kallas ütles intervjuus ka nii: "See kõik ei tähenda, et ma tahan Keskerakonna võitu. Vastupidi, ma ei taha, et nad võidaksid.“ Ütles seda: „Aga Keskerakonnal ei ole midagi öelda tuleviku kohta. See on Reformierakonna võimalus, kui oskame seda ära kasutada." Ja ütles: "On ebaloomulik, et 30-protsendilise toetusega [Kesk]erakond ei saa proovida oma võimeid valitsuses. Aga loodame, et see aeg jääb lühikeseks."



Nii kaugele igaüks ei lugenud. Küll aga olid kõik lugenud tema sõnu Reformierakonna uute sisevalimiste vajalikkusest. See polnud juhatuse liikmetele uus mõte. Enamik neist sai aru, et omavaheliselt tülitsev erakond ei suuda riigikogu valimistel Keskerakonnaga mõõtu võtta ja mitmed neist olid vastastikku kombanud mõtet teha mais-juunis, ehk tubli pool aastat enne parlamendivalimisi Pevkurile üldkogul usaldushääletus. Kuid möödunud reedel kutsusid juhatuse liikmed Pevkurit sõlmima rahu ja leidma lepitust Michaliga.



Pevkur vajutas gaasi põhja, et lahendada olukord kiire manöövriga. Ta tegi ettepaneku korraldada juba jaanuaris erakorraline üldkogu, kes otsustaks Reformierakonna vana juhtkonna jätkamise või uue valimise üle.



Küünikud ütlevad, et nii lootis erakonna maakonnaorganisatsioonides populaarne Pevkur saada uue mandaadi esimehena jätkamiseks, sest võimalikud vastaskandidaadid poleks jõudnud end koguda.



Juhatuse enamus oli üllatunud, et mitte öelda jahmunud. Pevkur ei saanud nende toetust. Talle öeldi, et erakorraline üldkogu koos juhtkonna valimistega tuleb teha, aga näiteks suve hakul. Lõplikult lubati koguneda otsustama jõulude eel, 20. detsembril.



"Ei ole vaja rapsida. Peamine on tegeleda sillaehitusega,“ kritiseeris Pevkuri ideed Euroopa Parlamendi saadik, Reformierakonna aseesimees Urmas Paet. „See tähendab, et tuleb inimestega suhelda, mitte teha lihtsalt mingeid avaldusi paremale ja vasakule.“



Pevkur ei läinud otsima Michaliga lepitust ega juhatuselt suuremat toetust. Ta mõistis, et uusi sisevalimisi ta ilmselt ei võida.



Selle kolmapäeva öösel magas 12 313 reformierakondlast nagu kõik nende kaaskondsed üle Eesti. Nad nägid alles hommikul, et kell 01.22 oli esimees Hanno Pevkur saatnud erakonnale laiali e-kirja „Ühiselt edasi!“.

Reformierakondlane: Pevkuri kirja lugedes oleks pikali kukkunud



„... erakonnas pole Riigikogu valimiste võitmiseks vajalikku rahumeelset ja töist õhkkonda... peame korraldama uued valimised, et rahu saaks erakonnas tekkida. Selle eesmärgi nimel kutsun üles kõiki, isegi neid, kellel isiklik vimm minu või Kaja vastu, koonduma Kaja Kallase selja taha, et minna koos ühtse meeskonnana järgmisi Riigikogu valimisi võitma.“



Üks Reformierakonna juhatuse liige tunnistas hiljem, et õnneks luges ta esimehe öist kirja mobiilist veel voodis pikutades, oleks seisnud, siis oleks pikali üllatusest kukkunud.



Sedasama üleskutset toetada uue parteijuhina Kaja Kallast lugesid reformierakondlased ka kolmapäeva hommikul Postimehe ajakirjaniku Joosep Värki intervjuust Hanno Pevkuriga.



"Erakonnas näen kahjuks jätkuvat ja pidevat toolijala saagimist, spinnimist, kiusu ja leppimatust väikese grupi inimeste poolt," kirjeldas Pevkur sisekliimat. „Et Reformierakond saaks minna 2019. aastal riigikogu valimisi võitma, on vaja rahumeelset ja töist õhkkonda. Seda täna erakonnas kahjuks pole. Ma olen sügavalt veendunud, et sisekisklustes Reformierakond järgmisi valimisi ei võida."



Läinud nädalal tilkus ajakirjandusse info, et Reformierakond maksab Pevkuri suhtekorralduskuludeks 6000 eurot kuus ja kolmapäevase Eesti Ekspressi sahinate rubriigis anti teada Toompeal ringlevast jutust, et Pevkurile otsitakse kõneõpetajat. See viimane ei vasta tõele, on Pevkur ise öelnud.



Ent tema Postimehe intervjuus oli veel kaks tähelepanuväärset kohta.



Esiteks rääkis Pevkur, kuidas Siim Kallasel on lihtsalt igav ja Viimsi vallavanema koht ei paku talle piisavalt põnevust. Seisukohaga, et erakonnale tuleb valida uus esimees, tegi Siim Kallas karuteene oma tütrele, väitis Pevkur ja jätkas: „Kaja Kallas on varem või hiljem Eesti peaminister, aga isa liigne innukus sillutada oma tütre karjääri ennaktempos jätab sellele kõigele mageda maigu ja kombineerimise kuvandi.“



Nii ründas ta otseselt nii Siim Kallast kui ka Kaja Kallast, keda oli just esitlenud Reformierakonna järgmise esimehena.

Pevkuri kaks õelat torget

Teiseks ei suutnud Pevkur jätta tegemata kahte õelat torget Kristen Michali suunas. "Võib-olla ongi lumememmede arhitektuur see nišš, mis erasektoris on täitmata. Igal juhul soovin ma talle edu.“ (Pühapäeval eitas Michal Delfis soovi kandideerida ise Reformierakonna esimeheks, öeldes, et kavatseb pärast kohalike valimiste edukat kampaaniat Tallinnas ja kolmanda lapse sündi tegeleda talvel hoopis lumememmede arhitektuuri ja lugemisega, et uusi ideid koguda, elu kuuldavasti olla ka väljaspool 24/7 poliitikat.) Ja Pevkuri teine tsitaat: "Kuulge, ma ei usu, et Kristen Michali unistused täituvad hoobilt, kui ta leiab jõuluvana kingikotist Hanno Pevkuri pea. On selge, et Kristen väsib ka minu peaga mängimisest üsna varsti ära."



Pevkuril on kindlasti õigus, kui ütles samas intervjuus, et keegi ei sünni erakonna juhiks. Seejuures oli tal oluline täpsustus – eriti sellise erakonna juhiks, mis on pärast 17 aastat esmakordselt opositsioonis ning kus valitseb tänaseni šokk ja igaüks selle ladvikus on isiksus.



On muidugi hea, kui erakonna ladvikus on isiksused. Et nad ühte tuppa või meeskonda ära ei mahu, on muidugi halb.



Eilse usutluse ERR-ile andis Pevkur poliitikuna, kes on oma otsused teinud ja tagasi enam ei vaata.



"Kui Reformierakond tahab valimisi võita, siis katkise erakonnana neid võita ei ole võimalik. ...Reformierakonnal ei ole võimalik edasi minna teistmoodi, kui tuleb tõmmata kriips vahele ja teha restart."



Emotsioonid mullu sügiseks vaat et riigiparteiks kasvanud erakonnas on lähedal keemistemperatuurile. "Elus on nii, et kui sa oled valitud juhuks, siis juhi ja mitte ära halise, et juhitavad on halvad,“ tulistas ekspeaminister ja Reformierakonna endine esimees Andrus Ansip tänases "Uudis+" raadiosaates sõnavalangu Pevkuri pildi pihta. Ning mõned reformierakondlased riigikogus arvavad, et Pevkur peaks kohe esimehe kohast loobuma ja selle peaks ajutiselt võtma endale veteranpoliitik Jürgen Ligi.



Kaja Kallas, kui see on tõesti tema, saab enda hoida ja juhtida tõeliselt katkise Reformierakonna. Restart’i nupu peab ta sellest segadusest alles üles leidma.