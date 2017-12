Merkel: EL-is ei saa olla põgenike küsimuses valikulist solidaarsust

"Täna räägime ka migratsioonist ja seda mitte esimest korda. Vahepeal on palju juhtunud. Me vajame solidaarsust mitte üksnes välispiiri tugevdamise ja seal toimuva haldamise koha pealt, vaid ka seesmiselt," ütles Merkel Euroopa Ülemkogule saabudes ajakirjanikele.

Välispiiril olevatel riikidel on tema sõnul väga suur vastutus. "Praegune Dublini süsteem ei tööta üldse ja seetõttu vajame ka seesmiselt solidaarseid lahendusi," lausus kantsler.

Ungari tervitas Tuski põgenikekvoodi kriitikat

Ungari immigratsioonivastane valitsus tervitas neljapäeval Euroopa Liidu presidendi Donald Tuski kriitikat põgenikekvootide suhtes.

Tusk ütles EL-i tippkohtumise eel liikmesriikide liidritele saadetud kirjas, et 2015. aastal alustatud kvoodikava on ebaefektiivne ja "äärmiselt lõhestav".

Jõupingutused tuleks suunata Euroopa piiride kindlustamisele, soovitas Tusk.

"Tõsine Euroopa liider .... on lõpuks rääkinud tõtt, mis on laialdaselt teada," ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó avalduses.

"Kohustuslik ümberjaotamiskvoot on ebaefektiivne ja lõhestav ning ebaseadusliku sisserände pealesundimine on ohtlik," lisas minister.

Kvoodikava läheb vastuollu "kaine mõistuse, Euroopa reeglite ja kontinendi julgeolekuga," ütles Ungari valitsuse liige.

"Ebaseaduslik ränne tuleb peatada, mitte organiseerida," lisas ta.

Alates 2015. aastast on Euroopasse jõudnud üle 1,5 miljoni migrandi. Kümned tuhanded on jäänud pärast Euroopa rannikule jõudmist Kreekasse ja Itaaliasse.

EL-i kava järgi saadeti 160 000 asüülitaotlejat Itaaliast ja Kreekast teistesse EL-i liikmesriikidesse, kuid Ungari, Poola ja Tšehhi pole olnud nõus migrante vastu võtma.

Kreeka teatas kolmapäeval, et Tuski avaldused olid "halvasti ajastatud" ning neljapäeval algaval tippkohtumisel Brüsselis tema ettepanekuid heaks ei kiideta.

Visegrádi nelik eraldab Liibüa piirivalve toetuseks 36 miljonit eurot

Visegrádi nelik eraldab Euroopa Liidu Aafrika toetusfondi raames Liibüa piirivalve tugevdamiseks 36 miljonit eurot, teatas Tšehhi peaminister Andrej Babis neljapäeval.

Visegrádi nelik - Tšehhi, Ungari, Poola, Slovakkia - tegid otsuse teatavaks neljapäeva hommikul peetud kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Itaalia peaministri Paolo Gentiloniga.

"Otsustasime, et aitame Itaalia valitsust 36 miljoni euroga. See on hea projekt, mis on kooskõlas meie strateegiaga lahendada rändekriis väljaspool Euroopat," ütles Babis kohtumise järel ajakirjanikele.

Itaalia on Liibüa-suunalise rändetee sulgemise ja Liibüa valitsuse toetamisele suunatud jõupingutuste juhtriik EL-is.

Liibüast toimetatakse kahe kuuga kodumaale 15 000 migranti

Liibüast toimetatakse järgmise kahe kuu jooksul tagasi kodumaale 15 000 Aafrika migranti, ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini neljapäeval.

Euroopa ja Aafrika liidrid tegid "vabatahtliku" repatrieerimise plaani teatavaks kahe nädala eest Abidjani tippkohtumisel, kuid Liibüa kinnipidamiskeskustesse paigutatud migrantide tagasisaatmise aega toona ei teatatud.

Mogherini ütles Brüsselis enne EL-i tippkohtumise algust, et tagasisaatmisprotsess peaks olema läbi viidud veebruari lõpuks.

EL ja Aafrika Liit tegutsevad koostöös ÜRO Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) ja liibüa võimudega, et toimetada migrandid Sahara-tagustesse riikidesse, kust nad pärit on.

Eelmisel aastal pöördus kodumaale tagasi 16 000 inimest, kuid EL-i ja AL-i liidrid otsustasid pärast CNN telepildis nähtud Liibüa orjaturge protsessi kiirendada.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International süüdistas teisipäeval Itaalia ja teiste EL-i liikmesmaade valitsusi "teadvas kaasosaluses" migrantide väärkohtlemises Liibüas ning lubas pöörduda Euroopa ja ÜRO inimõigusametite poole.

EL-i, AL-i ja ÜRO ametnikud tunnistavad, et Liibüasse jõudnud 700 000 Aafrika migrandi tagasitoimetamine või kaitsmine on väga raske, eriti et paljud neist on pärit aladelt, mis ei allu valitsuste kontrollile.

Mogherini ütles, et pärast Abidjani tippkohtumist on kodumaale tagasi saadetud 2000 migranti.