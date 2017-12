Hääletustulemuses pettunud May lubab Brexiti teoks teha

Briti peaminister Theresa May väljendas neljapäeval pettumust parlamendihääletuse kaotamise üle Brexiti teemal, kuid kinnitas, et see ei ole nurjanud lahkumiskõnelusi Euroopa Liiduga.

"Olen muudatuse küsimuses pettunud, kuid tegelikult sujub EL-ist lahkumise seaduse menetlemine alamkojas hästi ja me liigume Brexitiga seotud lubaduste täitmise kursil," ütles May Brüsselis Euroopa Ülemkogule saabudes.

"President Juncker ütles eelmisel nädalal, et Brexiti kõnelustel on saavutatud piisavat edu teise faasi liikumiseks ja eile andis sellele oma ülekaaluka toetuse Euroopa Parlament," lausus May ajakirjanikele.

Tema sõnul on valitsus võitnud EL-ist lahkumise seaduse üle korraldatud 36 hääletusest 35 ja seda keskmise häälteenamusega 22 häält.

Briti alamkoda hääletas kolmapäeva õhtul EL-ist lahkumise seadusesse muudatuse lisamise poolt, millega jääb lõplik sõna lahutusleppe üle parlamendile. Otsust toetas 309 ja vastu oli 305 saadikut.

Mitu May konservatiivse partei seadusandjat toetas opositsiooni nõudmist, et kokkulepe EL-iga vajab jõustumiseks parlamendi heakskiitu. See jätab seadusandjatele võimaluse ka Brexitile veto panna.

May ütles ülemkogule saabudes ajakirjanikele, et tahab EL-i liidritega rääkida erilisest ja sügavast partnerlusest, mida ta Brexiti järel EL-iga rajada tahab, ning kinnitada, et Suurbritannia ei tagane oma vastutusest Euroopa julgeoleku ees.

Neljapäeval ja reedel peetaval ülemkogul langetatakse otsus Suurbritannia lahkumiskõneluste teise etapi alustamise kohta.

EL ja Suurbritannia jõudsid 8. detsembril põhimõttelisele kokkuleppele kolmes lahutustingimuses - EL-i kodanike õigused Suurbritannias ja Briti kodanike õigused EL-i 27 liikmesriigis, lahutusarve ja Põhja-Iirimaa piir.

Kokkulepe lahutustingimustes oli EL-i tingimus läbirääkimiste teise faasi alustamiseks. Teine faas peaks hõlmama kõnelusi EL-i ja Suurbritannia tulevaste julgeoleku- ja kaubandussuhete üle.