Rootsis langesid neljandas kvartalis nii korterite kui majade hinnad

Rootsi maaklerite statistika kohaselt on korterite hinnad sügisel langenud suvega võrreldes ning hinnalangust on märgata üle kogu riigi.

Majade hinnad on langenud sama ajaga protsendi võrra, vahendas Yle Svensk Mäklarstatistiki andmeid.

Rootsis on korterite hinnad juba aastaid tõusnud ning see on tekitanud kartusi kinnisvaramulli teemal.

Ringhäälingu SVT andmetel algas hinnalangus pealinn Stockholmist, kus korterite hinnad on juba madalamad kui eelmisel aastal. Nüüd on eluasemete hinnalangus levinud ka ülejäänud Rootsi piirkondadesse.

Ettevõtte Valeguard statistika on aga veelgi äärmuslikum - viimase kolme kuu jooksul kukkusid korterite hinnad üle kogu riigi kaheksa protsenti, Stockholmis aga 9,5 protsenti. Eramute hinnad kukkusid pealinnas üheksa ja üle kogu riigi 6,8 protsenti. Rohkem kui kuueprotsendilist langust oli samal perioodil märgata ka Göteborgis ja Malmös.

Uudisteagentuuri TT poolt intervjueeritud kinnisvaramaaklerite liidu esindaja teatas, et hetkel pole veel põhjust hinnalanguse pärast muret tunda.

"Me ei saa unustada, et meil on olnud ajalooliselt pikk periood, mida on iseloomustanud ajalooliselt tugev hinnatõus. Kinnisvaraturg käitub nagu ka teised turud - üles ja alla," märkis Mäklarsamfundeti analüütik Joakim Lusensky.

Rootsi valitsus otsustas novembri lõpus astuda samme, et majapidamised vähem laenaksid ja rohkem säästaksid.

Ekspert: hinnalangus toimub õnneks majanduslikult stabiilsel hetkel

"Hinnad kerkisid eelmistel aastatel selgelt ja paljude hinnangute kohaselt talumatule tasemele ning nüüd on liikumine vastassuunas," kommenteeris Hüpoteegiühingu peaökonomist Juhana Brotherus, kes avaldas lootust, et ei tule kiiret hinnalangust, mis leviks ka mujale Rootsi majandusse.

Brotheruse sõnul on hinnalangusel mitu põhjust, sealhulgas ka laenutingimuste karmistamine ja viimaste aastate intensiivne ehitamine.

Ekspert rõhutas, et Soomes ei tohiks kahjurõõmu tunda, sest Rootsi majanduskriisi lööks ka Soomet ja sealseid ettevõtteid, eriti pankasid ja ehitusfirmasid, mis tegutsevad mõlemas riigis.

Brotherus lisas, et õnnelik asjaolu õnnetuse juures on see, et hinnalangus saabub ajal mil nii Rootsi kui ka globaalne majandus on stabiilses seisus.