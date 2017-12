Soome kontserni Metsä Wood Pärnu vineeritehase hoone on peagi valmis ja firma alustas töötajate otsinguga. Kokku palgatakse tehasesse 200 töötajat, kellest kümme protsenti on administratiivpersonal.

Metsä Woodi tehasehoone pindala on kolm hektarit. Nordeconil on tööd ladusalt kulgenud ning aasta lõpuks peab majakarp valmis ja küte sees olema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaanuaris algab seadmete paigaldus ja juba veebruari lõpus läheb lahti testtootmine.

Direktor Kaarel Tali ütles, et kuigi kolmes vahetuses hakkab tehas tööle alles augustis, on töötajate värbamisprotsess juba alanud.

"Mis puudutab spetsialiste, siis nende koolitusprotsess on päris pikk. Meil on vaja hakata neid juba koolitama. Samas on ka tootmistööliste koolitamine umbes kahe-kolme nädala pikkune etapp, nii et aega on vaja võtta. Tööliste puhul toimub koolitus põhiliselt niimoodi, et Soomest on tulemas kümneliikmeline spetsialistide rühm, kes hakkavad kohalikke töölisi koolitama. Spetsialistide puhul on vastupidi - nemad lähevad Soome koolitusele ja mõni isegi kuuks ajaks," selgitas Tali.

See aeg, kus kõik 200 töötajat on palgatud, jõuab kätte tõenäoliselt 2019. aasta lõpul. Administratiivtöötajaid on neist kümme protsenti.

Metsä Woodi Pärnu tehase puhul on Tali sõnul oluline rõhutada, et see ei kasuta vineeri tootmiseks Eesti puitu.

"Meie eripära on selles, et osa tehasest paikneb Soomes, meil ei ole siin päris täielikku tootmisprotsessi. See ilmselt on rõõmustav ka kohalikele tootjatele, et me ei konkureeri nendega tooraine pärast, me kasutame ainult Soome kaske," ütles Tali.