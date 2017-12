Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas leiab, et riigikogu liikmete töötamine volikogudes mõjutab riigikogu tööd, sest neljapäeval lõpetatakse töö varakult, et volikogudesse jõuda. Kahel kohal töötavad riigikogu liikmed peavad aga volikogus töötamist vajalikuks, tunnistades samas, et kõikjale jõuda on keeruline.

Ammase sõnul annab kahes kohas töötamine tunda ka riigikogu töös ja riigikogu koridorid on neljapäeva keskpäeval vaiksed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõjutab täiesti tuntavalt. Riigikogu lõpetab oma töönädala nii kiiresti kui võimalik. Neljapäeva ennelõunal tavaliselt juba tahetakse sõita kodukantidesse laiali volikogudesse," selgitas ta.

Samaaegselt Viimsi volikogus ja riigikogus töötav Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Sõerd tunnistab, et mõlemas kohas töötamist on keeruline ühitada.

"Muidugi ta on keeruline, aga kuna mina olen Viimsi volikogu liige, siis see vahemaa Toompealt Viimsi volikokku ei ole väga suur probleem," ütles Sõerd.

Ta lisas, et hoolimata keerukast logistikast tahab ta sõna sekka öelda ka kodukoha poliitikas. Viimsis juhib Sõerd eelarve- ja arengukomisjoni tööd. Volikogu istungid on kord kuus teisipäeval, vahetult enne on aga riigikogu rahanduskomisjoni istung. Seni on mõlemas kohas töötamine õnnestunud.

"Võimalik on, aga igal juhul see tähendab riigikogu liikmele täiendavat töökoormust, täpsemat aja planeerimist. Ja ega asi pole ju ainult volikogu istungitel kohal käimisel, tegelikult tuleb ju materjalid läbi töötada, ette valmistada," selgitas Sõerd.

Riigikogu kultuurikomisjoni juht Aadu Must on Tartu volikogu esimees. Temagi tunnistab, et mõnikord on keerukas riigikogu ja volikogu tööd klappima saada, kuid lisab, et seadus ei keela ega ka käsi kellelgi kahel toolil istuda.

Kahes ametis on tema sõnul palju sünergiat. Probleemid on tihti sarnased ja riigikogu liikme informeeritus aitab volikogu liikme tööd intensiivsemalt teha.

"Ma tunnetan päris suurt sünergiat ja samas, kui keegi küsib, kas sa oled aastaid ja aastaid nõus sellist tööd tegema, siis muutun natuke vaiksemaks ja ütlen, et ma jälgin olusid ja kui enam ei jõua, siis nii teha ei saa," rääkis Must ja tõdes, et sellisel juhul tuleb valida üks koht kahest.

101 riigikogu liikmest 58 kuulub kohalikesse volikogudesse.