Seni saab Läti tervishoid raha üldisest riigieelarvest. Riigi raha eest arsti vastuvõtule või uuringule pääsemiseks tuleb aga väga kaua oodata. Nii jääb üle kas maksta ise või sõlmida erakindlustus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lätis on paljud ettevõtted teinud seda oma töötajate eest, kuid ikkagi on kogu riigi tervishoiusüsteem suures rahahädas.

Nüüd on lätlased otsustanud vähendada kolm protsenti% üksikisiku tulumaksu, kuid suurendada protsendi võrra sotsiaalmaksu, mida maksavad tööandjad ja -võtjad kahasse ning see hakkab laekuma otse tervishoidu.

"Kui oleme 23 aastat maha jäänud, ei saa me eraldada 9 või 13 protsenti nagu see on Leedus ja Eestis. Kuid idee kehtestada Lätis kohustuslik tervisekindlustus

kogus toetust," rääkis Läti seimi rahvatervise alamkomisjoni esimees Romualds Ražuks.

Kõik elanikud saavad riigilt tervishoiu miinimumpaketi - erakorralise ja sünnitusabi, perearsti ja ühiskonnale ohtlike haiguste ravi.

Tervisekindlustuse täispaketi saamiseks on kolm võimalust. Kes sotsiaalmaksu maksab, saab selle automaatselt. Samuti maksab riik kinni laste, tudengite, pensionäride, töötute ja invaliidide tervisekindlustuse. Kes aga sellesse rühma ei kuulu ja makse ei maksa, peab tervisekindlustuse eest tasuma ise. Järgmisel aastal on see üks, siis kolm ja edasi viis protsenti miinimumpalgast, kusjuures tasuda tuleb seda ka eelneva kahe aasta eest.

"Perearstiteenused lisasime esimesse paketti, mis on kättesaadav kõigile. Hambaravi kahjuks oli ja jääb erakapitalile, nii et selle eest tuleb inimesel endal maksta. Välja arvatud erakorralised olukorrad - valu ja traumad," selgitas Ražuks.

Järjest enam oodatakse Riias aga vastuseid küsimustele, mida kohustuslik tervisekindlustus muudab ning kas ravijärjekorrad jäävad väiksemaks või muutub meditsiiniteenuste kvaliteet paremaks.