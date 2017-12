Janek Luts: PBK-lt reklaami ostmine annab legitiimsuse ka kanali muule infole

Tallinna linnavalitsus on tellinud Venemaa telekanalitelt saateid. Eesti riigiasutused on aga samast kohast tellinud reklaame. Näiteks jookseb PBK-s praegu päästeameti teavituskampaania ning suvel näidati seal ka Eesti Vabariik 100 (EV100) reklaame, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna linnapea Taavi Aas soovitas sel nädalal "Aktuaalses kaameras" Eesti riigil osta saateid PBK-sse, kuid selgub, et vähemalt mõni riigiasutus on kanalisse reklaame ka tellinud. Tõsi, mitte saateid nagu soovitas Aas.

Näiteks päästeameti tuleohutust propageeriv reklaam jookseb vene keeles ka PBK-s, sest paljud korteripõlengud toimuvad Ida-Virumaal ja Tallinnas.

PBK-s jooksis aga ka EV100 kampaaniat tutvustav reklaam, mis kutsus üles tegema Eestile kingitusi.

"Me oleme alati kasutanud parimate reklaamispetsialistide abi. Me peame oma sõnumiga jõudma kogu Eesti rahvani ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on kogu Eesti rahva pidu. Sellest peavad saama ühtpidi osa nii Eesti venekeelsed kui ka teisekeelsed inimesed," rääkis EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Kui kogu kampaania maksumus oli 80 000 eurot, siis sellest väike osa ehk 4000 oli suunatud reklaami jaoks PBK-s. Venekeelseks teavituseks kasutati ka teisi kanaleid. Reklaamiagentuur Inspired oli see, kes EV100 reklaamikampaaniat planeeris.

"Meie hinnangul aitab see kaasa venelaste integratsioonile ja kuna me tahame, et kõik teaks, et meil on sünnipäev ja me oleme uhked selle sõnumi üle, siis ei näe me mingit vastuolu, miks me ei võiks venelastele sama sõnumit edastada. Ja ma arvan, et see sõnum on nii tugev, et tegelikult mingi selline kontekst ei hakka seda ära rikkuma," kommenteeris meediaagentuuri Inspired Universal McCann kommunikatsioonijuht Marleen Taremaa.

Enamasti tellivad reklaami eraettevõtted ja näiteks Telia vastas "Aktuaalsele kaamerale", et tellimuse aluseks on vaadatavuse ja reklaamihinna analüüs.

Ajakirjaniku taustaga endine ETV+ arendusjuht Janek Luts ütleb, et erakanalite puhul on reklaami ostmine arusaadav, kuid riigiasutuste tegevus legitimeerib Kremli propagandat. Miks sellist teavitust tehakse, tuleks tema sõnul küsida parlamendilt või valitsuselt.

"Kui tõsiseltvõetav siis on see riik, kes sellisel moel peab, pehmelt öeldes, vaenuliku riigi kanalite käest tellima oma elanikkonna teavitust. Sellega me ju anname legitiimsuse muule infole, mis selles kanalis on," rääkis Luts.