Kirikute Nõukogu andis piiskop emeeritus Einar Soonele üle elutööpreemia

"See on üks näide Eestimaal, et võidakse erinevate arvamuste juures kiriku esindajatena ka väga head koostööd teha. See on ainulaadne, et me saame käia koos vähemalt üks kord kuus koosolekutel. Ja see on meid ühendanud väga paljude, ka teoloogiliste mõtete osas aga ka lihtsalt inimestena," rääkis Soone "Aktuaalsele kaamerale" preemiat kommenteerides.