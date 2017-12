Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas leiab, et riigikogu liikmete töötamine volikogudes mõjutab riigikogu tööd, sest neljapäeval lõpetatakse töö varakult, et volikogudesse jõuda. Kahel kohal töötavad riigikogu liikmed peavad aga volikogus töötamist vajalikuks, tunnistades samas, et kõikjale jõuda on keeruline.