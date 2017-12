Kaljulaid ja Maigre valiti mõjukate naisliidrite TOP50-sse

"Kuigi on veel käia väga pikk tee poliitikas soolise võrdsuse saavutamisel, on maailmas lugematuid inspireerivaid naisliidreid. Valisime välja 50 naist, kellel tasub "silma peal hoida", sest nad murravad kehtivaid piire ning näitavad naiste juhtimise positiivset eeskuju ja mõju," kirjutatakse raportis.

TOP50 on jagatud viieks erinevaks piirkonnaks, igaühest on välja toodud kümme naist. Ida-Euroopa kategooria kümne mõjuka naise hulgas on välja toodud kaks eestlast - president Kersti Kaljulaid ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse juht Merle Maigre. Meie naabritest on nimekirjas ka Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.

Mõjukate naiste iseloomustustes on välja toodud nende eelnevad ametid ja märksõnad, mis raporti koostajate puhul väärivad esile tõstmist. Näiteks Kaljulaidi puhul öeldakse, et "ta on tuntud oma liberaalsete väljavaadete tõttu sellistes küsimustes nagu LGBT õigused, sisseränne ja muud sotsiaalsed küsimused".

Merle Maigre puhul on välja toodud, et "ta on keskendunud karjäärile julgeoleku ja riigikaitse valdkonnas. Ta on töötanud erinevatel positsioonidel NATO-s ning Eesti ametkondades".

Atalanta on Londonis tegutsev ühing, mis tegeleb soolise võrdõiguslikkuse temaatikaga, eriti naiste rolli tõstmisega riigijuhtimises. Samas tekitab küsimusi ühingu motivatsioon sellist raportit ja edetabelit koostada, kuna ühing pakub ka teenuseid naisliidritele poliitiliste kampaaniate läbiviimisel.