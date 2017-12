Galerii Jõulumäelt: ainus koht Eestis, kus praegu suusatada saab

1,3-kilomeetrise raja ehitamiseks kasutati sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnutsi üle suve hoiustatud mullust lund, kirjutab Pärnu Postimees. Pikemaks saab radu ehitada siis, kui õhutemperatuur langeb alla kuue miinuskraadi ja lumekahurid on võimalik tööle panna.

Lõoke märkis, et Jõulumäe on Eestis ainuke paik, kus on mullust tehislund nii palju, et sellest korralik mitmekümnesentimeetrise paksuse lumega rada rajada.