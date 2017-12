Maavalitsuste kaotamine säästab riigile 1,2 miljonit eurot aastas

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul oli aasta alguses maavalitsustes kokku 477 töökohta. Sellest 212 töökohta liigub üle riigiasutustele ning 113 töökohta kohalikele omavalitsustele.

Ülejäänud 152 töökohta koondatakse ning sellest tekibki riigile 1,2 miljoni euro suurune kokkuhoid aastas. Tõemetsa sõnul säästab riik eelkõige maavalitsuste kantseleitöötajate arvelt. Palgad jäävad seejuures riigiasutustesse või kohalikesse omavalitsustesse üleviidud töötajatel Tõemetsa sõnul samaks.

"Kui mingi konkreetne funktsioon viidi üleriigiasutusse, siis sellega liikus kaasa konkreetne palgaraha, nii et põhimõtteliselt ministeerium või kohalik omavalitsus sai need rahalised vahendid, mida kulutati sama töö tegemiseks maavalitsuses," ütles ta.

Tõemets lisas, et üleviidud töökohad ei pruugi samas maakonnas olla, sest ülesanded võivad olla mitme maakonna peale. Tallinna samas tema teada töökohti üle ei viida.

"Vähemalt see oli eesmärk, et kõik need ametikohad, mis komplekteeritakse, võiksid olla väljapool Tallinna ja praegu minu teada peaks see nii ka olema," lausus ta.