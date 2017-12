„Minu uus väljakutse on Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonnajuht,” teatas Metlev sotsiaalmeedias.

Tema sõnul on ligi kümme aastat tagasi asutatud instituudi lähiaja eesmärgiks luua kommunismikuritegude muuseum ja rahvusvaheline teaduskeskus. Missiooniks on totalitaarsete (eeskätt kommunismi) ideoloogiate ja režiimide olemuse ja tagajärgede uurimine ja ajalooliste õppetundide edasiandmine Eestis ja maailmas, isikuvabaduste ja kodanikujulguse ühiskonna toetamine haridus- ja teavitustööga.

„Mind tõukab tagant teadmine, et Teist maailmasõda nuusutanud põlvkonnad taanduvad ja nende kogemus, mis aitas luua vabu ühiskondi, hakkab tuhmuma. Seda kuldaväärt kogemust on tarvis ümber mõtestada ja taasesitada, kui soovime edasi õitseda,” sõnastas Metlev oma missiooni.

„Tahan, et Eesti ajaloolise kogemuse üldinimlik külg ühendaks eesti ja vene päritolu Eesti elanike vabaduse idee ümber. Totalitarismi ärahoidmine ja mälu edasikandmine ei jookse mööda parteiliine või emakeelt, vaid mööda meie veresooni.”

Metlev lisas, et kuna tegevus instituudis on päevapoliitikaülene, siis on loogiline, et lahkub Vabaerakonnast.