Ühendkuningriigi õhuväekindral Stuart Peach juhtis tähelepanu asjaolule, et Venemaa võib kujutada NATO-le suurt ohtu võimekusega lõigata katki interneti, kommunikatsiooni ja rahvusvahelise kaubanduse jaoks olulised merealused kaablid.

Royal United Service Institute'is peetud kõnes nentis Peach, et Vene sõjalaevu on regulaarselt märgatud Atlandi ookeani all USA-d ja Euroopat ühendavate merealuste kaablite lähistel, vahendasid Guardian ja Times.

Septembris NATO sõjalise komitee esimeheks valitud kindrali sõnul on Venemaa jätkuvalt arendanud oma hübriidsõja meetmeid ning merealuste kaablite ohustamine tähendab seda, et Ühendkuningriik ja tema liitlased peavad Venemaale merel vastu astumiseks oma laevastikke moderniseerima.

"On uus oht meie heaolule ja eluviisile, kaablitele, mis jooksevad meie merepõhjas ja mille läbilõikamine või hävitamine tooks koheselt ja katastroofiliselt kaasarahvusvahelise kaubanduse ja interneti katkemise," selgitas ta.

Peachi hoiatus leidis aset pärast seda, kui mõttekoja Policy Exchange raport oli hiljuti märkinud, et 97 protsenti rahvusvahelisest kommunikatsiooni ja 10 triljonit dollarit igapäevaseid finantsülekandeid liigub läbi selliste merealuste kaablite. Raportis tuuakse esile ka USA Luure keskagentuuri (CIA) tõdemus, et Atlandi ookeani põhjas kulgevate kaablite lähistel on sageli märgatud Vene allveelaevu.

Samas ei saa välistada võimalust, et Vene allveelaevade eesmärgiks on praegu pigem merekaablites kulgeva kommunikatsiooni pealtkuulamine luure eesmärkidel. Kusjuures sellist tegevust on ka USA ja Suurbritannia ise juba pikemat aega harrastanud.

Peachi hoiatus langeb ka perioodi kui Suurbritannias käib debatt seoses kärbetega relvajõududes, sealhulgas on teemaks merejalaväelaste arvu vähendamine ja kahest dessantlaevast loobumine.

Briti kindral rõhutas oma kõnes ka seda, et Venemaa poolt kujutatav oht NATO-le jätkab kasvamist ka üldiselt ning seetõttu on oluline, et Ühendkuningriik suudaks mängida NATO-s juhtrolli ning säilitaks oma heidutusvõime.