Venemaa presidendivalimised toimuvad järgmise aasta 18. märtsil

Spiiker Valentina Matvijenko teatas pärast hääletust, et otsuse võtsid rahvaesindajad vastu ühehäälselt, vahendas Reuters.

Venemaa valimiskomisjoni teatel on hetkel kandideerimisest teatanud 23 inimest ja tõenäoliselt nende arv suureneb.

Praegune president Vladimir Putin teatas järgmiseks ametiajaks kandideerimisest 6. detsembril Nižni Novgorodis kohaliku Gorki-nimelise autotehase 85. sünnipäeval.

Üht olulisemat opositsioonipoliitikut Aleksei Navalnõid aga ei lase valimiskomisjon kandideerima, sest poliitikul on veel kehtiv kohtu poolt mõistetud karistus - viieaastane tingimisi vabadusekaotus.

Navalnõi ja ettevõtja Pjotr Ofitserov on mõistetud süüdi puiduettevõtte Kirovles varade riisumist puudutavas kriminaalasjas. Nii Navalnõi kui ka tema toetajad kinnitavad, et tegu on võimude poolt fabritseeritud kriminaalasjaga, mille üheks eesmärgiks on just nimelt takistada tal presidendiks kandideerida.

Küll aga kandideerib end opositsionäärina esitledes riigipeaks teletäht Ksenija Sobtšak, kelle loosungiks on "Kõigi vastu". Osa opositsioonipoliitikuid on väitnud, et Sobtšaki kandidatuur on Kremliga "meediatsirkuse" korraldamise eesmärgil kokku lepitud, Sobtšak ja Kreml on sellised süüdistused tagasi lükanud.

Putin aga kurtis neljapäeval toimunud suurel pressikonverentsil, et tal pole ühtegi tõsiselt võetavat konkurenti.