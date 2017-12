Uute ühendomavalitsuste juhid on hädas: jaanuari algul peaks välja maksma sotsiaaltoetused, ent uut haldusüksust veel äriregistris arvele võtta ei saa, sest formaaljuriidiliselt pole neid enne 1. jaanuari olemas.

Samas on riik andnud omavalitsustele uued kohustused: nii peavad nad hakkama välja maksma näiteks hooldusperede toetusi. Nende perede jaoks on 240-eurone toetus oluline sissetulekuallikas, mille väljamaksmine käib kuu algul võrreldavalt pensionitega ning toetuse laekumist eeldatakse õigeaegselt. Jaanuaris jäävad uued omavalitsused selle kohustusega aga kohe jänni, sest pangakontot, millelt väljamakseid teha, ei saa olematule omavalitsusele ette luua.

Pärast rahandusministeeriumi teavitamist tekkivast olukorrast otsustas ministeerium nüüd, et uusi omavalitsusi saab hakata registreerima alates 27. detsembrist, ent pangakontode loomine jääb ikkagi alles uude aastasse.

"Kohalikes omavalitsustes on pettumust tekitav, et riik pole suutnud asja ette mõelda. See tekitab olukorra, kus uutel, nullist tekkivatel ühendvaldadel pole võimalik eelnevalt avada pangakontosid, liigutada ette vahendeid," kirjeldab olukorda 1. jaanuarist tekkiva Kastre valla vanem Priit Lomp.

"See tähendab, et 2. jaanuari hommikul läheme kõigi pangakontorite uste taha küünarnukkidega endale teed tegema, et vallale pankakontod teha," tõdeb Lomp. "See eeldab, et me 27. detsembril teeme ära kõik toimingud, et seda pangakontot 2. jaanuari hommikul üldse saada."

Segadus tekib ka lasteaiatasudega, mida koguvad vallad. Hea kommunikatsioon eeldanuks lapsevanemate teavitamist vähemalt kuu ette, et uuest aastast tuleb tasu maksta uue valla arvele, ja sellega pidanuks kaasa minema ka uus kontonomber.

"Inimene seostab sellise segadusega ju hoopis seda, et omavalitsus pole ülesandega hakkama saanud. See just ei tekita omavalitsuste vastu usaldust, väga raske on partneritel niimoodi teineteist usaldada," on Kasre vallavanem mures veel olematu valla tulevase maine pärast, mis paratamatult jaanuaris tekkiva segaduse tõttu koheselt pleki külge saab.

Tulevast omavalitsust ette registreerida ei saa

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Kaie Küngas tõdeb, et tekkinud olukord on paramatu, sest riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri infosüsteem ei võimalda registreerida tulevikus ehk 1. jaanuaril 2018 jõustuvat asutust.

"Senised ametiasutused toimivad 2017. aasta lõpuni. Seetõttu oleme kokku leppinud, et registreerimise taotlusi saab Tartu Maakohtu registriosakonda esitada 27. detsembril ning dokumente esitades menetleb registripidaja need 2. jaanuariks 2018. See tähendab, et 2. jaanuariks on uued ametiasutused ehk linna- ja vallavalitsused ning nende ümberkorraldused registreeritud. Siis on uutel ametiasutustel olemas juba registrikood ning seega saavad nad kohe tööga alustada ja juba 2. jaanuaril endale näiteks uue pangakonto luua," kommenteeris Küngas.

"Oleme üleminekuperioodist informeerinud teisi asutusi ja registreid ning edastanud neile info uutest moodustunud omavalitsustest ja uutest või liituvatest ametiasutustest. Loodame, et üleminek on sujuv ning ülesannete täitmine toppama ei jää," ütles Küngas.