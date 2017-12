President loodab, et maksusüsteem muutub pärast valimisi taas lihtsamaks

"Tegelikult olin see ju mina, kes president Toomas Hendrik Ilvese korraldatud kärajatel ütles, et kui me langetame üksikisiku tulumaksu määra 20 protsendini, aga ei tõsta tulumaksuvaba miinimumi, siis viib see ühel hetkel astmelise tulumaksuni," rääkis president Kuku raadio saates "Nädala tegija".

Presidendi sõnul on see asjade loomulik käik, et kui poliitika on kaua ühes väravas, siis ühel hetkel liigub pendel teise äärmusesse.

"Kui me ajasime pikalt lihtsat ja ettevõtjale soodsat poliitikat, siis mingil hetkel unustasime, kuidas aidata kõige väiksema sissetulekuga inimesi."

Samas avaldas president lootust, et uuest aastast rakenduvad ja inimestele juba ette palju segadust tekitanud maksumuudatused muutuvad pärast järgmisi valimisi sõltumata valimistulemusest taas lihtsamaks.

"See on üsna tavaline, et elades mõnda aega teatud lahendustega, hakatakse neid ühel hetkel lihtsustama. Ja ma loodan, et pärast järgmisi valimisi näeme siin mingit korrastumist ja lihtsustumist."

Presidendi sõnul on normaalne, et kui tuleb võimule teistsuguse maailmavaatega koalitsioon kui seni, siis tehakse muudatusi, sealhulgas maksudega.

"Me olime pikka aega harjunud, et maksudega ei mängita ja mulle see ka meeldis. Aga igal koalitsioonil on õigus viia ellu omi ideid."

Samas rõhutas president, et praegu pööratakse palju tähelepanu maksudele, kuid selle varjus jäävad mitmed teised olulised teemad suurema tähelepanuta. Ta tõi välja e-teenuste arendamise, nullbürokraatia ning kõik selle, mis puudutavad Euroopa Liidu raha vähenemist.

