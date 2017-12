Reedel käis koos Reidi tee juhtrühm, kes arutas vaidlusaluse Reidi tee projekti võimalikke muudatusi ning edasisi samme peale riigihanke luhtunuks tunnistamist liiga kõrge hinna tõttu.

Taavi Aas rääkis saates, et linn palus projekti koostajal K-projektil arvestada modelleerimise käigus väiksemate liikluskoormise kasvunumbritega kui projekti esimeses variandis.

"Me jõudsime lõpuks nii kaugele, et on võimalik Narva maantee Reidi tee ja Russalka ristmiku vahele jäävas osas vähendada tavaliikluse radasid ühe raja võrra mõlemas suunas. Suutsime ära jätta ka ühe mahapöörde rea Reidi teelt Narva maanteele pöördel. Ja päris mitu rada sai peale märgitud ainult ühistranspordile mõeldud radadena," rääkis Aas.

"Ma arvan, et see projekt liikus selles suunas, mida varasemalt Reidi tee vastased näha tahtsid. Aga loomulikult tähendab see pikemas perspektiivis seda, et selliseid liiklusvoogude kasvusid nagu varasemalt sinna projekti oli projekteeritud sellel teel olla ei saa," lisas Aas.

Aas märkis siiski, et tõenäoliselt mõningane kasv Reidi teel ikkagi saab olema võrreldes tänase olukorraga Narva maanteel.

"Õhtusel tipptunnil kümne protsendise kasvu juures, kui samal ajal sadamast tulevad sõidukid, on liiklus Reidi teel Pikksilma ristmikust kuni Russalka ristmikuni mõnivõrra takistatud. Aga me leidsime, et ka seal võim võimalik teatud meetmeid rakendada, et ummikuid ei tekiks," sõnas Aas.

Reidi tee ehitushanke luhtumise kohta ütles Aas, et uues hankes senise eelarve sisse ära mahtuda ei ole võimalik.

"Me peame arvestama, et Reidi teest väga suure osa moodustab kõik muu, mis ei ole seotud autoteega. Nii kaldakindlustus, promenaad ja kommunikatsioonid. Kommunikatsioonide juures kindlasti kollektor, mis koos Reidi tee projektiga välja ehitatakse, et lahendada probleem, mis on suurte vihmade ajal Tuukri tänaval. Reidi tee projekt oma sisult on oluliselt suurem kui ühe sõidutee ehitamine," rääkis Aas.

Aas rääkis, et huvigruppidega suhtlemiseks on plaanid linnavalitsuses luua uus nõuniku ametikoht. "Meil on plaanis kutsuda ametisse linnavalitsuse nõunik kaasamise küsimustes. Tema ülesandeks oleks ettevalmistada kõikvõimalikud kohtumised, kohtuda huvigruppidega ja tuua see teadmine ametnikeni ja ühtlasi olla ka vahendajaks ametnike ja erinevate huvigruppide vahel. Ja püüda teha kõik selleks, et ametlik sõnum saaks ära silutud koostöös huvigruppidega," sõnas Aas.

Taavi Aas esitleb huvigruppidele uuendatud Reidi tee projekti järgmise nädala kolmapäeval.