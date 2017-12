Kohus lubas isa tapmises kahtlustatava poja vahistada

13. detsembril leiti Õismäe teel asuva kortermaja korterist 74-aastase mehe ja 73-aastase naise surnukehad. Naisel ei tuvastatud väliseid vägivallatundemärke, kuid mehe surma puhul oli tegemist tapmisega.

Uurimine tuvastas, et eaka mehe tapmises on alust kahtlustada tema 47-aastast poega, kelle politsei pidas kinni kohapeal.

"On alust arvata, et poeg ja isa tarbisid koos mitu päeva järjest alkohoolseid jooke. 13. detsembril tekkis meeste vahel isiklike suhete pinnalt sõnavahetus, mille käigus hakkas poeg isa peksma ning lõpuks haaras ta noa, millega lõi mitmel korral isa. Saadud vigastustesse suri isa sündmuskohal," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina ERR-ile.

"Ilmselgelt on kahtlustatavana kinnipeetud mees alkoholisõltuvuses. Selles olukorras on prognoositav, et alkoholisõltlasena võib mees, kes seni elas vanemate kulul, olles vabaduses, hankida endale alkoholi võõraste inimeste arvelt. Taolise isiku käitumine on prognoosimatu ja ettearvamatu, alkoholi hankimisel on alust oodata temalt mistahes käitumist, s.h uute kuritegude toimepanemist. See on kindlasti üks asjaoludest, miks prokuratuur taotles kohtult luba mehe vahistamiseks," kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalia Miilvee.