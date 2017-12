Kaja Kallas AK-le: kandideerin Reformierakonna esimeheks

Reede õhtul Eestisse tulnud Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas, kinnitas, et kandideerib Reformierakonna esimeheks. Millal Reformierakonna esimehe valimised toimuvad, ei ole veel teada.

Erakonna praegune esimees Hanno Pevkur tegi ettepaneku, et juhivalimised võiksid toimuda juba jaanuaris, kuid hiljem leidis, et pigem võiksid need toimuda veebruaris enne vabariigi aastapäeva. Reformierakonna juhatus koguneb esimehe valimisi arutama 20. detsembril.

Pevkuri sõnul on ta valmis erakonna juhtimisest loobuma, et viimaseid kuid suurtes sisemistes vastuoludes heidelnud Reformierakond saaks valimistele minna ühtse meeskonnana. Ühtlasi teatas Pevkur, et tema toetab erakonna järgmise esimehena just Kaja Kallast.

Mitmed teisedki Reformierakonna mõjukad poliitikud on avaldanud arvamust, et erakonna järgmiseks esimeheks võiks saada Kaja Kallas. Vaid Andrus Ansip mainis, et erakonna esimeheks peaministri koha ambitsiooniga võiksid tema nägemuses pürgida Kallase kõrval ka Arto Aas ja Maris Lauri.