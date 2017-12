Oma igapäevaselt töölt ehk lüpsmiselt tulles saavad lehmad juba mõnda aega uudishimulikult kiigata oma tulevase kodu - avara ja valge lauda poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku mahutab see täna eeldatavalt Eestimaa rohelisim laut üle 500 lüpsilehma. Uue lauda puhul on pööratud erilist tähelepanu loomade heaolule. Näiteks võivad väljalüpsi mõjutada ka söödapiirdeks mõeldud rohelised plastmassist postid.

"Tõepoolest, meie praktika näitas, et pärast selliste söödapiirete paigaldamist, mitte midagi muud muutmata, tõusis piimatoodang. Ja ma julgen välja öelda, et umbes kaks kilogrammi lehma kohta. Nii et mõneti ta on pisiasi, aga tippkarjale väga oluline, mis aitab neil piima rohkem toota, sest seetõttu paraneb nende heaolu," selgitas Kõljala POÜ juht Tõnu Post.

Kõljala POÜ eliitkarja lehmad, kes andnud tänavu keskmiselt üle 12 500 kilogrammi piima, saavad uues laudas ka laiemad magamisasemed, parema ventilatsiooni ja oma massaažinurgakese.

Piimatootmine on meeskonnatöö ja meeskonnaliikmeteks on ka lehmad.

"Ma arvan, et möödaminnes nad käivad kogu aeg siit läbi ja kes kauemaks ette jääb, see lükatakse eest ära kui jälle sügamist vaja on," selgitas Rita Paiste massaažinurgas toimuvat.

Tõnu Post ütles, et piimandus on Eesti riigile oluline põllumajandussektor. Vahepealne madal piimahind vähendas lüpsikarja Eestis 12 000 lehma võrra, aga nüüd on piimandus jälle tõusuteel ja see on andnud põllumeestele julgust taas investeerida. Ka Kõljala POÜ uus laut ehitati valmis panglaenuga, mitte toetuste abil.

"Piimandust ma pean kindlasti Eesti põllumajanduse lipulaevaks. Kui näiteks tuhandel hektaril kasvatada teravilja, siis see annab kolm-neli täistöökohta, aga kui võtta piimakari, kus on tuhat lehma ja piimakarja on võimalik pidada ka tuhande hektariga, siis tuhat pead piimakarja annab uutes tingimustes vähemalt 50 töökohta," selgitas Post.

Kriisiaaastatel piimakarja likvideerinud põllumeestest pole Tõnu Posti kinnitusel ükski vaatamata piimahinna tõusule uut karja enam soetanud.