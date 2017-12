Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (37)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Euroopa Liit

Tablet: Euroopa vajab ausat arutelu kaasaegse antisemitismi ja selle peamise põhjuse ehk moslemite immigratsiooni üle. Trumpi ja Iisraeli ei maksa siin süüdistada.

Politico: EL-i kaitsekoostöö - kes mida teeb.

EUobserver EL-i kaitsekoostöö ühest esimesest sammust ehk ühisest meditsiini peakorterist.

Politico: eurotsoon peab ära hoidma "põhja ja lõuna" vastastikuse süüdistamise naasmise.

EUobserver: kuidas Facebook sunniti end Iirimaal kasutamisel koomale tõmbama.

Suurbritannia

Spectator ja Sky News: Briti konservatiivide tõusvaks täheks peetud Ruth Davidson kinnitas kavatsusi šotimaalt Londoni poliitmaastikule saabuda.

Guardian: mida on vaja, et mõõdukad leiboristid lõpuks Corbyni vastu mässama hakkaksid?

Politico: Theresa May sai üllatava jõulukingi - aplausi EL-ilt. Boris Johnson omakorda kinnitab, et Brexitit ei peata miski.

Foreign Policy: Hard Brexit tähendab senise Ühendkuningriigi lõppu.

BBC: USA mõttekoda on mures Brexiti majanduslike tagajärgede pärast.

Spectator: Brexit viitab, et me oleme teinud ajalooliselt õige valiku.

Foreign Affairs: miks britid otsustasid Brexiti kasuks.

Politico persoonilugu David Davisest ja tema kohtumisest saatusega.

Spectator: Sadiq Khan peaks rääkima Trumpile multikultuurse Londoni kohta tõde.

Fortune: Briti ametnik hoiatab Bitcoinide ostjaid.

Daily Telegraph: Briti valitsus andis küberluureametile korralduse Bitcoini temaatikasse süveneda.

BBC: Britain Firsti liidrid peeti belfastis vihakõne pärast kinni.

Scotsman: Vene trollid üritasid Šoti iseseisvusreferendumit aktiivselt diskrediteerida.

Politico: enne kui süüdistada meediat sõnade väänamises, tuleb arvestada, et intervjuu võib olla salvestatud. Morrissey ja Spiegeli näide.

Guardian kirjutab ansambli Wham! kuulsa jõuluhiti "Last Christmas" telgitagustest.

Arutelu ajalehes Scotsman: kas lumesajuga päeval on võimalik seaduslikult töölt vaba päev võtta?

Saksamaa

Deutsche Welle: Merkel külastas aastataguse Berliini jõuluturu sündmuskohta.

Kuus peamist küsimust Saksamaa ja põgenike teemal - The Local üritab vastata.

Politico: Brexit võib aidata Saksamaal lahendada oskustööjõu puudust.

AFP: Saksamaa tuntud erootikakett Beate Uhse esitas pankrotiavalduse.

The Local: lehmakellad on tähtsamad kui hea uni, leidis Müncheni kohus.

Prantsusmaa

AFP: Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsevad plaani eurotsooni tuleviku asjus esitada märtsiks.

Politico: sotsialistist eurosaadik lõi Euroopa Parlamendis Macroni toetava grupi.

AFP: surve alla jäänud Marine Le Pen kinnitab, et ta ei ole kuhugi lahkumas.

Bloomberg: Macron kasutab ametnikega suhtlemiseks sama rakendust mis ISIS.

Daily Telegraph: Prantsuse linnapead tabas maitsetu kampaaniaplakati tõttu kriitikalaine.

AFP: Afganistanis märgati ISIS-e ridades Prantsusmaalt pärit võitlejaid.

Põhjamaad

Helsingin Sanomat: Venemaa võib teha Rootsile ebameeldiva jõuluüllatuse.

AFP: mida Rootsi uus pensioniiga tegelikult tähendab.

Yle: kuidas Rootsis üritatakse sisserändajaid rohkem tööle aidata.

The Local: Rootsi opositsioonijuhi sõnul räägitakse Rootsis rootsi keelt.

Ritzau/The Local: Taani sõdurid on seoses piirvalve ja terroritõrje ülesannetega motivatsiooni kaotamas.

BBC: milline oleks Gröönimaa ilma jääkatteta?

The Local: Taanis käib suur debatt maksureformi ja immigratsiooni teemal.

Yle sai valmis presidendivalimiste kompassi. Küsida saab ka NATO kohta.

Ajalehe Helsingin Sanomat uuring: suurem osa soomlasi soovis, et kangem õlu poodidesse jõuaks.

Yle: Soome siseminister soovib selget nimekirja turvalistest riikidest, kust saabunud migrandid saab kiirkorras tagasi saata.

Helsingin Sanomat kiidab eestlasi Soome juubeli entusiastliku tähistamise eest.

Yle: varjupaigataotlejatega tegeleva advokaadibüroo juhti kahtlustatakse suurpettuses.

Helsingin Sanomat: alkoholidebatis pettunud Soome sotsiaaldemokraat lahkus erakonnast.

The Local: Norra võib juba neli kuud pärast valimisi uue valitsuse saada.

Ukraina

Insider: üks pikk, vaieldav ja huvitav intervjuu Donbassi võitlejate kunagise ninamehe Strelkoviga.

Window on Eurasia: "viies Putin" on Ukrainale kõige ohtlikum.

Unian: diplomaadi sõnul on nii Poolas kui ka Ukrainas "kasulikke idioote", kes Venemaale heameelt valmistavad.

Window on Eurasia: Vene okupantide käes on Krimmis vähemalt 70 poliitvangi.

Unian: Tillerson teatas, et Vene-sanktsioonid püsivad Ukraina terviklikkuse taastamiseni. Sama rõhutas ka USA suursaadik Venemaal.

Business Ukraine: Kanada sõjaväelase sõnul Ukraina Venemaa hübriidsõja laboratooriumiks.

Teised Euroopa riigid

ostpol: 17 oligarhi, kes kujundavad Ida-Euroopat.

New Yorker kirjutab Eestist kui "digitaalsest vabariigist".

Foreign Policy: Tšehhi anekdoot - miljardär, vähemusvalitus ja paar kommunisti sisenevad parlamenti...

The Local: mida on vaja teada Itaalia 2018. aasta valimiste kohta.

The Local: Itaalia üks otsitumaid kurjategijaid tabati Hispaanias toimunud tulevahetuse järel.

AFP: mida ülejäänud Hispaania arvab Kataloonia nõudmistest.

The Local: kuidas iseseisvuslaste püüdlused on Kataloonia majandust pidurdanud.

Bloomberg: Poola kaitseminister nõuab jätkuvalt, et Putin Smolenski lennukil toimunud plahvatuste eest vastutuse võtaks.

Guardian: Poola meediaregulaator trahvis USA omanduses erakanalit väidetavate kallutatud uudiste eest.

Deutsche Welle: kui tõenäoline on Polexit?

Window on Eurasia: kuidas Venemaa Valgevenesse raskerelvastust toob ja mida see tähendab.

OCCRP: kuidas Moldova kohtuniku tütar uhkes Londoni korteris elas.

USA

Poliitika

Atlantic: Trumpi julgeolekustrateegia on sihikindlalt "mittetrumpilik".

Observer: Vene spionaaži ja mõjutustegevuse ulatust on väga lihtne üle hinnata. Ja nö järg - "Trumpi-Putini sõna USA luure vastu on hoo sisse saanud".

Washington Post, Business Insider, Politico ja Vice News kirjutavad sellest, kuidas kaks FBI ametnikku omavahel kandidaat Trumpist (ja paljudest teistest ka) halvasti rääkisid.

Intercept USA meedia ühest kõige piinlikumast päevast.

Axios: meedia jaoks on nii parim kui ka halvim aeg. Daily Beast samal teemal.

Axios: kuidas Trumpi süüdistused libauudiste teemal maailmas eeskuju annavad.

Corey Lewandowski meenutab oma uues raamatus: "Trump ütles Bannonile, et Manafortile tuleb kohe kinga anda." Times samal teemal.

Trumpi-kriitilised eksperdid juhivad tähelepanu USA presidendi hiljutisele kõnele, mis justkui näitab, et Trumpi skepsis NATO teemal pole kuhugi kadunud.

Politico: George Papadopoulose hilisõhtune kohtumine FBI-ga.

CIA endine juhtivametnik tunnistas Politicole, et USA luure märkas Vene küberoperatsiooni liiga hilja.

Politico küsib, millal Muelleri meeskond ja Kongress jõuavad Bannoni küsitlemiseni.

Axios: USA rahandusministeerium tuli viimaks välja maksuplaani analüüsiga, mis on lehekülje pikkune.

Business Insider: Trumpi meeskonda hoiatati Flynni asjus vähemalt kuus korda.

Vox: "Trumpi majandus" pole midagi erakordset.

USA avalikkuses sai palju vastukaja USA Today juhtkiri, mis pani isegi paljud Trumpi vastased kulmu kergitama.

Axios ja Fox News: Chuck Schumer pöördus võltsitud seksiskandaali dokumente avastades politsei poole. Daily Beast selle võltsingu taustast.

Alabama valimistest oleme kirjutanud põhjalikumalt juba eraldi SIIN ja SIIN. Kuid CNN, Washington Post ja Vice News meenutavad, kuidas ajakirjanik Jake Tapper ja Roy Moore'i pressiesindaja pidasid eetris dialoogi, mis võttis sõnatuks nii osalejad kui ka vaatajad.

Muud USA teemad

Politico: tehnoloogiahiiud saavad kriitikat nii poliitikutelt kui ka ametnikelt, aga kasutajatel paistab olevat ükskõik.

Bloomberg: eksperdi näpunäited Bitcoini-maailmas orienteerumiseks.

Defense One: eksperiment näitas, kuidas F-35 saab ballistiliste rakettide vastu kasutada.

Vice News: kuidas USA eriüksused peavad operatsioonides üha rohkem põhiraskust kandma.

Daily Beast ja Guardian: hoiatav näide sellest, kuidas lapsest sotsiaalmeedia kuulsus saab.

Defense One: Pentagoni alltöövõtja, kes palkas Vene IT-spetsid sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe.

ZeroHedge: ametlik - Bitcoinist on saanud "ajaloo suurim mull".

Vice News: mis tunne on Bitcoinist täielikus sõltuvuses olla.

New York Daily News meenutab, et viis aastat tagasi leidis aset Sandy Hooki massitulistamine.

Intercept: Wall Streeti Journali võrguneutraalsuse arvamusloo autoriks oli Comcasti advokaat.

Daily Beast: kuidas tulevased massitulistajad veebis topeltelu elavad.

Fortune sellest, miks George Clooney'ga tasub sõber olla.

Vox: miks Disney ja Foxi diil peaks sind murelikuks tegema.

Vice News: miljonid maod on Guami oma kontrolli alla võtnud.

VENEMAA

Economist: miks Siber on suurepärane koht Bitcoinide kaevandamiseks.

Guardian: Moskvas esietendus Nurejevist rääkiv ballettietendus, eliit oli kohal, kuid puudu oli koduarestis viibiv lavastaja.

Atlantic: mida Putin tegelikult tahab? Kas tegu on geeniuse või hasartmänguriga, kellel lihtsalt vedas?

Meduza: Vene võimud esitasid dopinguskandaali vilepuhuja vastu lisasüüdistusi.

Federalist: miks Lääne konservatiivide Putini-imetlus nii ohtlik on.

BBC: Roskosmos teatas, et Vostotšnõi ebaõnnestunud raketistardi põhjuseks olid "ettearvamatud vead".

The Bell ja Business Insider: Vene häkker ütles Moskva kohtus, et FSB käskis tal USA demokraate häkkida.

Kommersant, Buzzfeed, The Age, Bill Browder ja John Schindler: üha rohkem on märgata teooriat, et Venemaa eliit üritab kasutada Bitcoini sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.

Radio Svoboda ja Deutsche Welle: Marco Rubio ütles, et Vene eliidi vastu võib USA pool tulla veel sanktsioone.

Novaja Gazeta: Moskva Gorki pargis võika faasanite veresauna korraldanud tudeng mõisteti rohkem kui kolmeks aastaks vangi.

Meduza ülevaade Navalnõi valimisprogrammist.

Sibir Realii: pilk ajalukku - poolakad Siberis.

Raadio Vaba Euroopa: mida venemaalased loevad.

Novaja Gazeta: kuidas noormehe hinded pärast Navalnõi miitingul sujuvalt halvenema hakkasid.

Bloomberg: Venemaa võib relvajõududele USA-st vähem kulutada, kuid nende armee on kaasaegseteks ülesanneteks sobivam.

Bloomberg: kahe Vene võimueliidi liikme vahel oli duell. Putin ei sekkunud.

MUU MAAILM

Lähis-Ida

Foreign Policy: Saudi kroonprints ei taha eriti Jeruusalemma teemal rääkida.

Associated Press kirjutab pikemalt Süürias tegutsevast Vene palgaarmeest ehk nn Wagneri üksusest.

New Yorker: Washington on leppimas, et Assad jääb Süürias võimule aastani 2021.

Yle reportaaž Iraagi kurdivõitlejatest, kes muretsevad, et ees ootab võitlus keskvalitsusega.

Raadio Vaba Euroopa: Türgis algas Istanbuli terrorirünnakus süüdistatud Usbekistani kodaniku kohtuprotsess.

Foreign Policy: Iisrael peaks olema ettevaatlik oma saatust Trumpiga sidudes.

Aasia

Washington Post ja Vox: Auschwitzist pääsenud juristi sõnul on Põhja-Korea vanglad samasugused - või mõnikord isegi hullemad - kui natside koonduslaagrid.

Bloomberg: Põhja-Korea mäng Bitcoinidega.

Defense One: Põhja-Koread puudutav debatt kõlab kõhedust tekitavalt tuttavalt.

Washington Post: mida saab õppida Põhja-Korea seebiooperitest.

Reuters: Hiina sai vihaseks, et USA merevägi kavatseb hakata Taiwanis külas käima.

Foreign Policy: Peking ei saa Taiwani demokraatiast aru.

Daily Telegraph: tulus amet Hiinas - rendivanem.

Wall Street Journal: Hiina kohtleb Xi Jinpingi entusiasmiga, mida pole nähtud Mao ajast saadik.

Daily Telegraph: Hiinas hukkus hulljulgete trikkidega silma paistnud rooftopper.

Bloomberg: kuidas Jaapan Indiasse miljardeid pumpab.

Guardian: India "õnnelikkuse minister" on mõrvas süüdistatuna tagaotsitav.

BBC: Indias jätkuvad võikad seksuaalkuriteod, mis inimesi tänavale meelt avaldama toovad.

Foreign Affairs: mis ootab ees Marawit ja Filipiine pärast ISIS-ega peetud lahinguid? Kas Duterte on valmis MILF-iga läbi rääkima?

Aafrika

Reuters ja Herald: Zimbabwe uus põllumajandusminister käskis ebaseaduslikel asunikel maa vabastada. Võimalik, et kunagi minema aetud valged hakkavad farme tagasi saama.

Reuters: Zimbabwe uus president Mnangagwa ütles, et eelseisvad valimised peavad olema usutavad.

BBC: Tansaania president andis armu tuntud lastevägistajatele.

Guardian: laupäeval asutakse Lõuna-Aafrika Vabariigi võimupartei tulevikku määrama.

BBC: võimud esitasid pükse kandnud naiste vastu süüdistused, millest hiljem siiski loobuti.

Ameerika

BBC: Peruu presidendil pole plaanis tagasi astuda.

Guardian: Mehhiko sõdurid jätkavad politsei ülesannete täitmist.

Austraalia/Okeaania

BBC ja Guardian Austraalia aastaid valminud raportist, mis puudutab kümnete tuhandete laste seksuaalset väärkohtlemist.

Guardian: Austraalias on massiline sõltuvus pokkerimasinatest.