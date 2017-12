Eakad arvutikasutajad saavad kursustel tutvuda ID-kaardi ja Mobiil-ID võimalustega

Esimene E-Kodaniku kursuse rühm on alustanud juba õppimist. 13 õpilase keskmine vanus on tublisti üle 65 ja üks õppur on üle 80-aastane. Õpetaja on jõudumööda kõigile abiks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamik õpilastest tunnevad arvutit juba varem.

"Me tegime alguses testi ja testist tuli välja, et minu teadmised ei ole sugugi nii suured nagu mina arvasin. Juba see test näitas, et ma pooled asjad ainult teadsin," rääkis Virve-Ines Laidmäe.

E-Kodaniku kursused lõpevad 2021. aastal ja selleks ajaks tahetakse anda oskusi 6000 arvutikasutajale. Nende hulka kuuluvad ka raamatukogutöötajad, keda koolitatakse abistama neid, kes raamatukogus tahaksid e-teenuseid kasutada ning hätta jäävad.

Rahakotti pole koolitusele minnes vaja kaasa võtta. "See on täiesti tasuta koolitus, meid rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi majandus- ja kommunikatsiooniminiteerumi. Meil on palju partnereid," selgitas E-Kodaniku digioskuste algkoolituse projektijuht Triin Kangur.

Koolitused jõuavad tema sõnul ka kaugetesse metsakülasesse.

Tänased õpilased arvavad, et uusi asju tasub alati proovida. "Ajad muutuvad. Kõik muutub. Arvuti kasutamisel on ka väikesed muudatused. Midagi saab ikka juurde," kinnitas Uno Truu.

Tunnis õpiti digiallkijastama dokumente ning kasutama Eesti.ee portaalide teenuseid.