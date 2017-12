Laupäeval saavad Võrumaa enam kui 400 vähekindlustatud last osa jõulurõõmust ühes jõuluvana ja kingitustega. Võrumaa Saagu Valgus Fond kogus juba kolmandat korda kokku kõigi laste jõulusoovid ja on need nüüd koos heade Eesti inimestega täide viinud.

Kümneaastase tüdruku soov saada endale ukulele jõudis ühes 414 teise suurema ja väiksema sooviga läbi Saagu Valgus Võrumaa sotsiaalmeedia lehekülje paljude inimesteni üle Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peagi hakkaski Saagu Valguse ruumidesse laekuma puldiga autosid, nukke, iluasju ja kõik seda, mida iga laps oli endale päriselt jõuluvanale kirjutades soovinud.

"Meil on oma sõpruskonnaga juba mitut aaastat selline komme, plaan, et me teeme ja olemegi teinud. Tahaks jagada jõulurõõmu ka nendele, kellel pole võimalik seda ise lubada," rääkis heategija Marit Oimet.

Heategevuskampaania eestevedaja Piret Haljend tõdes, et tegelikult pole Võrumaal neid peresid, kes üldse ei suudaks oma väikestele jõulurõõmu pakkuda, küll on aga väga palju peresid, kes elavad ülirasketes tingimustes. Nii on ta tänavuse kampaania pakid nimetanud motivatsioonipakkideks.

"Tegelikult tal on raha, ta käib tööl, tal on päris normaalne töökoht, aga ta elab sellises majas, kus ta peab tooma ojast käe otsas vett pesu pesemiseks. Ma mõtlen, et need lapsed peavad saama tõsiselt ilusa kingituse, et see ema tunneks rõõmu sellest, et tema laps on rõõmus," rääkis Haljend.

Ta lisas, et kogu ettevõtmise sügavam eesmärk on aga märksa laiem kui ühekordne rõõm. "Mina olen seda usku, et tänased pakisaajad on homsed heategijad," ütles Haljend.