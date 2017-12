"Sõjaväepolitsei tulistas Schipolis meest, kes ähvardas noaga. Olukord on kontrolli all," kirjutas politsei Twitteris. Järgmises sõnumis lisati, et kahtlusalune on kinni peetud.

Võimuesindajad täpsustasid hiljem, et politseinik tulistas noaga ähvardanud meest jalga. Mees toimetati haiglasse ja vahejuhtum lennuliiklust ei häirinud.

Politsei eestkõneleja sõnul pole esialgu teada mehe motiivid ega isikuandmed.

Schipholi on Euroopa üks tihedama liiklusega lennujaamu. Eelmisel aastal liikus sealt läbi pea 64 miljonit inimest.

Maastrichtis sai neljapäeva hilisõhtul pussitamistes vähemalt kaks inimest surma ja mitu vigastada. Politsei sõnul leidsid pussitamised aset kahes paigas, mis asuvad teineteisest paarisaja meetri kaugusel. Üks ohvritest leiti Botsaartsraati ja teine Joseph Postmesstraati tänavalt.