Tillerson: USA säilitab suhtluskanalid Põhja-Koreaga

Ta rõhutas aga, et kõnelused ei saa alata enne, kui Põhja-Korea on ähvardava käitumise lõpetanud.

Teisipäeval ütles välisminister, et Ühendriigid on valmis Põhja-Koreaga eeltingimusteta kõnelusteks, kuid Valge Maja lükkas kohe väite tagasi.

Sellest hoolimata oli Tillersonil kõne mustandi põhjal kavas korrata üleskutset Julgeolekunõukogu Põhja-Korea teemalisel istungil.

Ta muutis aga teksti ja ütles: "Põhja-Korea peab tagasitee laua taha ära teenima. Survekampaania peab jätkuma ja jätkub, kuni tuumarelvadest on vabanetud. Vahepeal hoiame me oma sidekanalid avatuna."

Vaidlused Põhja-Korea eeltingimusteta kõnelustele kutsmise üle reedavad lahkhelisid Trumpi administratsioonis, kus tunnetatakse, et aega USA mandirosani ulatuva tuumaraketi väljatöötamise takistamiseks hakkab väheks jääma.

President Donald Trump on ähvardanud selle vajaduse korral sõjaliste sammudega ära hoida.

USA eestvõttel Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonid ja diplomaatiline isolatsioon ei ole Kim Jong-unile mõju avaldanud. Ta ei ole soostunud relvakatsetusi lõpetama ega tundnud huvi ka läbirääkimiste vastu.

Trump ise hoidus reedel otsesest vastusest küsimusele, kas ta toetab tingimusteta kõnelusi Põhja-Koreaga.

"Eks me näe, mis Põhja-Koreaga juhtub," ütles ta. "Meil on palju toetajaid. Paljud riigid on meiega ühel meelel - peaaegu kõik."

Tillerson kutsus ÜRO-s Hiinat ja Venemaad tegema enamat kui ÜRO kehtestatud majandussanktsioonidest kinnipidamine. Ta ütles, et Põhja-Korea töölised rügavad Venemaal orjalikes tingimustes ja nende palka kasutatakse tuumarelvade väljatöötamiseks. Hiinat süüdistas ta toornafta suunamises Põhja-Korean töötlemistehastesse.

Põhja-Korea kasvav tuumavõimsus on "otseseks ohuks meie ja kogu maailma julgeolekule. Me ei suhtu sellesse kui tühja ähvardusse," ütles Tillerson.

"USA ei taha sõda, kuid ta kasutab kõiki vajalikke meetmeid, et kaista end Põhja-Korea agressiooni eest", hoiatas ta. "Me loodame siiski, et diplomaatia toob lahenduse."