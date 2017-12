Austria valitsuskõnelustel jõuti kokkuleppele

"Me võime rõõmuga teatada, et me jõudsime kokkuleppele. Homme me teavitame presidenti meie programmist ja meeskonnast," ütles 31-aastane Kurz.

Kurzist saab maailma noorim valitsusjuht. Senistel andmetel saab FPÖ juhist Heinz-Christian Strachest asekantsler ning erakond saab ka sise- ja kaitseministri koha.

Valitsuse ametissevannutamist on oodata järgmisel nädalal.