Kaitseliidu Lääne malev pidas talvepäeva

Talvepäeval sai uudistada relvanäitust, maitsta sõdurisuppi, sõita soomukiga, lasta märki automaadist ja teha palju muud huvitavat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Igale inimesele on tegevust siin, saab vaadata ja uurida relvi ja mis tööd täpsemalt tehakse ja viia asjaga kurssi ennast. Mind iseenesest huvitavad need relvaosad kõige rohkem," rääkis talvepäevast osa võtnud Reimo.

Lisaks nägi, kuidas tegutsevad päästjad, kui neil on vaja avariisse sattunud autost kannatanud kätte saada. Kaitseliidu roll kogukonnas on korraldajate sõnul laiem, kui ainult sõjaline riigikaitse.

"Kaitseliidul on selged riigikaitselised ülesanded, kuid Kaitseliidu roll ühiskonnas on laiem. Me oleme vajadusel abiks politseile ja piirivalvele, päästeametile. Oleme seal, kus meid on ühiskonnale vaja." ütles Kaitseliidu Lääne maleva staabiülem, major Jüri Bachman.

Rahvast tervitas jõuluvana, kes saabus kaitseväe Kalevi pataljoni soomukiga. Esialgu oli plaanis tuua jõulutaat Kiltsi lennuväljale helikopteriga, kuid ilma tõttu tuli leppida maismaatranspordiga. Talvepäeval osalenud noorte seas oli ka neid, kes Kaitseliitu juba varem hästi tunnevad.

Kaitseliidu Lääne maleva asutamisest möödus tänavu sügisel sada aastat.