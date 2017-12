Tartu Raekoja ees peeti tantsupidu

Tartus kogunes pool tuhat rahvatantsijat Raekoja platsile talvisele tantsupeole. Talvise tantsupeo tantsud on suvisest peost lihtsamad, et neid ka munakividel, libeda ja lumega tantsida saaks.

Talviste tantsupidude traditsioon sai Eestimaal alguse juba 16. sajandil. "Rahvas tuli kokku, tähtsate kohtade ümber, näiteks vanasti tähtsad kohad olid, kus kaevust sai vett võtta, tuldigi ümber kaevu tantsiti ja et see oli see, kust kõige algselt kogu lugu alguse sai 1555. aastal," ütles tantsupeo kunstiline juht Kati Grauberg-Longhurst "Aktuaalsele kaamerale."

Toona läksid mõned peod koguni nii suureks, et Tartu raad peo ära pidi keelama. Laupäeval ei seganud tantsijaid ei linnavõim ega külmakraadid.

Just seepärast, et saali või staadioni asemel peetakse seda tantsupidu munakividel, on peole valitud tantsud suurte tantsupidude repertuaarist veidi lihtsamad.

"See, mis suvel tantsupeol toimub, see on hoopis midagi muud, kui see, mis toimub väljas ja talvel. Talvel pead sa tantsima lihtsamaid asju, sa ei saa võtta prooviaegu, proovitunde, et võiksid harjutada ilusaid jooniseid ja on tehtud siis valik sellistest tantsudest, et on erinevad põhisammud kasutusel. Et seda eesti rahvatantsu sammustiku rikkust saaks näidata ja vaadata. Kui me räägime Jämaja labajalast ja natuke ka midagi sellist, mida kõik võiksid kaasa hüpata, nagu Kaerajaan, et kui külm hakkab," rääkis 2019. aasta tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste

Tartu talvist tantsupidu peeti tänavu üheksandat korda.