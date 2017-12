AK: koristamata maisipõld ei pruugi suurt kaotust tähendada

Tallinna-Pärnu maantee ääres torkab silma suur maisipõld, kus põllumehel on tulnud ilmale alla vanduda. Halinga osaühingu juht aga kinnitab, et maanteeäärne põld jääb paljudele silma, aga tegelikult pole kaotus kuigi suur, maisist õnnestus neil koristada 90 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suhtarvud on sellised: Halinga külvas kevadel 370 hektarit maisi. Ja ainuke koht, mis on võtmata, on see põld, seda on kuskil kuus hektarit. Ta ei ole võtmata selle pärast, et me oleme lohakad, vaid selle pärast, et põld seekord neid masinaid ei kandnud. Väga paljud inimesed sõidavad mööda ja küsivad, kui hull olukord on," rääkis Halinga OÜ juhatuse esimees Raul Peetson.

Osa põllumehi ütleb, et nii hullu sügist nad ei mäletagi. Peetsoni arvates on vahepealsed head aastad meil halva meelest kustutanud.

"Ma arvan seda, et on olnud väga palju häid aastaid. Mina olen 69. aasta väljalase. Mina mäletan neid aegu, kus traktorid olid pidevalt põldudel, kelle töö oli kombainide väljatõmbamine. Ja on peale kasvanud terve põlvkond põllumehi, kes ei tea, kus otsast kombaini sikutada, sest aastad on kinkinud ilusad ilmad, ilusad sügised. See sügis oli küll natuke estreemne, aga ta meenutab ikkagi seda, et keegi meenutab seal, kes on tegelikult peremees ja kes tellib muusika," lausus Peetson.

Selle kohta, kas valitsus peaks hätta jäänud põllumehi toetama, on Peetsonil oma seisukoht.

"Väga paljud seisavad riigi pool, käsi pikalt ees. Eks riigil ole oma kohustused ajada. Aga võib-olla riiki päris kõiki asju kinni makma kutsuda, see nagu riigimehelikust vaatest kõige õigem mõte ei ole," sõnas Peetson.