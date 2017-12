LAV-i valitsuspartei valib uue juhi

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma toetab enda järglasena eksabikaasat Nkosazana Dlamini-Zuma. Teine tugev kandidaat on asepresident Cyril Ramaphosa.

ANC uus liider peaks teatavaks tehtama pühapäeval.

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma möönis laupäeval, et valijad ei ole võimuparteiga Aafrika Rahvuskongress (ANC) rahul.

Zuma esines kõnega laupäeval alanud ANC viiepäevasel kongressil, kus valitakse erakonnale uus liider.

Zuma ütles, et eelmisel aastal kohalikel valimistel saadud nigelad tulemused tuletasid meelde, et "meie rahvas ei ole rahul ANC olukorraga".

Alates 2007. aastast ANC-d juhtinud Zuma tõi ka välja probleemid parteis, mis on kaotanud suure osa oma populaarsusest alates 1994. aastal Nelson Mandela juhtimisel saadud võidust.

"Meie rahvas on frustreeritud, kui me kulutame rohkem aega omavahelisele võitlemisele kui nende igapäevaste väljakutsete lahendamisele, mida nad kogevad," sõnas president. Ta lisas, et fraktsioonideks lõhenemine on suurim oht erakonnale.

Zuma astub ANC esimehe kohalt tagasi, kuid jääb riigipeaks kuni 2019. aasta üldvalimisteni.

Populaarseimad kandidaadid parteiliidri kohale on Zuma eksabikaasa ja endine Aafrika Komisjoni juht Nkosazana Dlamini-Zuma ning asepresident Cyril Ramaphasa.