Sompus ilm jääb püsima ka homme, muutub pisut soojemaks

Homme tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuhari ja laieneb üle Läänemere. Vaatamata sellele püsib Baltimaades sompus ilm ning kohati on vähest lume-, lörtsi ja vihmamasadu.

Ülehomme mõjutab Läänemere ümbrust Kesk-Euroopa kohal asuva kõrgrõhuala põhjaserv. Ilm on tuulevaikne ning seega ka kaua udune, kohati tibutab ka vähest uduvihma. Õhutemperatuur on pilves taeva all plusspoolel, selgimiste korral ka miinuspoolel.



Saabuval ööl on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Kohati tekib udu ja võib olla jäidet. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on -1..+4°C.

Hommikul jääb ilm pilve. Kohati sajab vähest lörtsi ja vihma ning paiguti on udu. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s ja õhutemperatuur on 0..+4°C.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Hommikupoolikul on paiguti udu. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.



Esmaspäeval jätkub pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada ja esineb ka udu. Öö on vaikne ja mandril jääb õhutemperatuur -4 ja +1e kraadi vahele, päeval aga hakkab tuul tugevnema ja sooja on kuni +4 kraadi.

Teisipäeval jääb taevas pilve, mitmel pool on udu ja sajab ka uduvihma. Samuti puhub tuntav edelatuul. Öösel on õhutemperatuur 0 kuni +4, päeval aga +2 kuni +6 kraadi.

Kolmapäeval pilvkate pisut hõreneb ja kohati võib sadada veidi vihma. Edelatuul on tugev ja sooja on ööpäevaringselt +1 kuni +5 kraadi.

Neljapäev jääb ka tuuliseks, kuid ilm muutub jahedamaks. Öösel langeb õhutemperatuur sisemaal -4a kraadini, päeval aga on -2e ja +2e kraadi vahel.

Nii et püsime sooja ja niiske jõuluilma graafikus.