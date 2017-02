Hakkab lörtsi sadama

Laupäev algas mitmel pool Eestis päikesepaisteliselt, kuid õhtu poole hakkas pilvisus tihenema. Pühapäev toob Eestisse aga vihma- ja lörtsisaju.

Pühapäeval kiirustab süvenev madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Soome keskosa ida suunas, tõstes Läänemerel edelatuult, mille kiirus ulatub iiliti 20 m/s. Tugevam lume- ja lörtsisadu levib üle Soome. Sajab ka Baltimaades, kus lumi ja lörts läheb üle vihmaks. Esmaspäeval kaugeneb tsüklon Soomest Venemaale, kuid mingit erilist ilmamuutust ei tule, sest uus sajuala, mis seotud järgmise läheneva tsükloniga, katab algul Skandinaavia ja päeva jooksul ka Baltimaad. Sajab enamasti lörtsi ja vihma. Tugevate tuulte vöönd jääb Läänemere lõunaosa kohale.

Ööl vastu pühepäeva on pilves ilm. Pärast keskööd hakkab sadama lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Edelatuul tugevneb 8-13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Termomeetrinäidud jäävad -1 ja +2 kraadi vahele.

Pühapäeva hommikul on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on nullist nelja soojakraadini. Päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal saartelt alates sajuhood hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 9-14, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb 2-4 kraadi.

Uus nädal algab lörtsi- ja vihmasajuga, kuid sarnaselt homselegi sajuhood pärastlõunal hõrenevad. Sooja tuleb esmaspäeval 2 kraadi ringis.

Teisipäeval sajab lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis pigem vihma. Õhutemperatuur võib päeva jooksul langeda kuni -5 kraadini.

Kolmapäeval pilvisus tiheneb ja päeva jooksul levib lume- ja lörtsisadu saartelt mandrile. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb saartel ja rannikul kuni 25 meetrini/sekundis. Termomeetrinäidud on aga kergelt miinuspoolel. Neljapäeval on enamasti pilves ilm ning sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on napilt üle nulli.

Praeguse ilmaprognoosi järgi ootavad meid ees üsna tuulised ja sademeterohked päevad.